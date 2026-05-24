大便後痔瘡脫垂難縮回 微創激光消融術助重拾生活質素

83歲的張奶奶身體向來硬朗，年輕自然生產後，便長期受痔瘡脫垂所擾，過去因自認症狀尚可忍受而未積極治療。近幾個月來，排便後不僅反覆出血，脫垂組織更無法自行回縮，伴隨而來的腫脹與疼痛，已嚴重影響日常生活，遂前往就醫尋求專業協助。
痔瘡脫垂無法回縮 醫建議微創激光消融術
臺中榮民總醫院嘉義分院大腸直腸科醫生張嘉育詳細評估後，確診為第四級痔瘡。考量患者高齡及對術後疼痛的顧慮，為其量身規劃激光痔瘡消融術(LHP)。手術過程順利且術後恢復穩定，張奶奶於隔日便出院返家休養。在依醫囑進行傷口護理後，目前恢復情形良好，原本困擾的出血與疼痛症狀也明顯改善。
激光消融降低術後疼痛 較傳統手術有優勢
張嘉育醫生說明，痔瘡依嚴重程度分為四級。一、二級通常採保守療法；但若發展至三、四級或症狀明顯影響生活，則需評估手術治療。傳統痔瘡切除術效果確實，但術後疼痛往往較為明顯。近年發展的激光痔瘡消融術，則是透過細小光纖將激光能量導入痔瘡內部，使血管凝固並促使組織收縮。
久坐久站應適時活動 若反覆出血及早就醫
張嘉育醫生指出，痔瘡是肛門內原本存在的正常血管與結締組織，當腹壓增加或循環不良時，才容易產生不適症狀。若出現反覆出血、嚴重脫垂或疼痛，應及早就醫檢查，若因工作需久坐或久站，也應定時起身活動以緩解局部壓力，配合適度溫水坐浴紓緩，多數患者都能有效改善生活品質。
多纖飲食＋足夠水分＋運動伸展 有助於促進腸道蠕動
除了手術外，日常生活習慣的改善同樣是維持健康的關鍵。飲食方面，建議增加蔬菜、水果與全穀類攝取，補充足夠膳食纖維，並維持每日約1,500至2,000毫升的水分，幫助糞便柔軟成形，避免排便時過度用力。排便時，應避免久坐馬桶。平時也可透過快走、游泳或伸展運動促進腸道蠕動與血液循環。
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