大便後痔瘡脫垂難縮回 微創激光消融術助重拾生活質素

痔瘡是肛門內原本存在的正常血管與結締組織，當腹壓增加或循環不良時，才容易產生不適症狀。

83歲的張奶奶身體向來硬朗，年輕自然生產後，便長期受痔瘡脫垂所擾，過去因自認症狀尚可忍受而未積極治療。近幾個月來，排便後不僅反覆出血，脫垂組織更無法自行回縮，伴隨而來的腫脹與疼痛，已嚴重影響日常生活，遂前往就醫尋求專業協助。

痔瘡脫垂無法回縮 醫建議微創激光消融術

臺中榮民總醫院嘉義分院大腸直腸科醫生張嘉育詳細評估後，確診為第四級痔瘡。考量患者高齡及對術後疼痛的顧慮，為其量身規劃激光痔瘡消融術(LHP)。手術過程順利且術後恢復穩定，張奶奶於隔日便出院返家休養。在依醫囑進行傷口護理後，目前恢復情形良好，原本困擾的出血與疼痛症狀也明顯改善。

激光消融降低術後疼痛 較傳統手術有優勢

張嘉育醫生說明，痔瘡依嚴重程度分為四級。一、二級通常採保守療法；但若發展至三、四級或症狀明顯影響生活，則需評估手術治療。傳統痔瘡切除術效果確實，但術後疼痛往往較為明顯。近年發展的激光痔瘡消融術，則是透過細小光纖將激光能量導入痔瘡內部，使血管凝固並促使組織收縮。