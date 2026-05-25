藥物不良反應為何常見於皮膚？醫生詳解原因！6警號辨識嚴重症狀

在醫院或藥房取藥時，常會在藥袋上看到皮疹、水泡、口腔潰瘍等副作用提醒，若發生藥物過敏也多出現紅腫、搔癢等症狀。臺大醫院皮膚部主任朱家瑜醫生指出，藥物不良反應其實在全身各器官都可能發生，其中以皮膚的外觀變化最易被察覺，同時皮膚屬人體最大的免疫器官，因此藥物帶來的影響也容易率先表現在皮膚上。

藥物引起皮膚不良反應 醫列 3 可能成因 朱家瑜醫生表示，藥物不良反應常發生在負責代謝或生長速度較快的器官與組織，其中也包括肝臟、腎臟與血液系統等，但早期通常缺乏明顯症狀，而外觀可見的皮膚變化往往最先被發現。從生理機制來看，皮膚中的表皮、毛囊與指甲等組織細胞分裂速度快，同時皮膚也是人體最大的免疫器官，免疫反應相對活躍。臨床觀察發現，多種類型的藥物皆可能引發皮膚相關反應，其成因可分為3類： 藥物本身即為過敏原：免疫系統將藥物視為外來物，進而引發過敏反應。 藥物本身的毒性反應：部分藥物的化學或藥理作用，可能干擾人體正常的生長機制或受體功能。 藥物活化免疫系統：這類藥物「並非主謀，比較像幫兇」，本身不直接造成傷害，但可能提升人體免疫反應的活性，使過敏相關症狀更易被誘發。

癌症治療常見皮膚副作用 背後原因也大不同 以癌症治療為例，化學治療藥物主要針對快速分裂的細胞，因此也會影響皮膚細胞，引發掉髮、甲溝炎等。標靶治療方面，朱家瑜醫生說明，如肺癌、頭頸癌與大腸癌多屬於上皮細胞癌，其癌細胞的生長與表皮生長因子受體(EGFR)有關，臨床上常使用標靶藥物抑制該受體活性，但正常表皮細胞的生長機制也與同一受體有關，可能一併受影響，導致細胞出現發炎甚至壞死，進而出現丘疹、膿皰、皮膚乾癢與甲溝炎等皮膚症狀。

另一類標靶藥物與抑制血管新生有關，而腳底等部位因常受壓迫，本就較易出現局部血流不足，若血管生長又同時受抑制，可能造成該部位疼痛和形成外觀類似雞眼的硬繭。此外，免疫治療則以強化免疫系統對癌細胞的攻擊為原理，也可能使得本就敏感的皮膚免疫反應過度活化，出現濕疹、蕁麻疹、水泡等過敏症狀。 朱家瑜醫生表示，除了癌症用藥，還有降尿酸藥、抗癲癇藥、抗生素與消炎止痛藥等4大類藥物常見有皮膚副作用，其原因多與藥物的化學結構被免疫系統辨識為過敏原有關，其中以含磺胺類結構的藥物最具代表性。

哪些情況要立即就醫？醫：用紅疹遍布面積、合併症狀初步判斷 用藥後若出現皮膚變化，要如何區分是「可預期的副作用」，還是「可能危及生命的不良反應」？朱家瑜醫生指出，常見的皮膚症狀包括丘疹和蕁麻疹，部分患者在服用抗生素或止痛藥後，也可能出現眼皮與嘴唇腫脹，即血管性水腫，臨床多透過冰敷或抗組織胺治療，同時觀察一至兩天內的改善狀況。 用藥期間，當皮膚紅疹面積超過全身30%，也就是前胸後背，甚至臉部都出現疹子，或合併發燒、喉嚨痛等症狀時，就需提高警覺，應立即就醫並告知醫療人員近期用藥史。朱家瑜醫生提醒，一般過敏多以搔癢為主，若搔癢處出現疼痛、水泡，或伴隨口腔潰瘍、眼睛刺痛、排尿或肛門疼痛等黏膜破損情形，可能為嚴重藥物不良反應的先兆。例如史蒂文生氏－強生症候群(SJS)與毒性表皮壞死溶解症(TEN)，初期可能僅有類似感冒的發燒和喉嚨不適，但短時間內可能迅速惡化，甚至危及生命。

提升辨識能力 6 大先兆勿輕忽 朱家瑜醫生強調，幾乎所有藥物都有可能引發皮膚相關反應，但整體風險相對偏低，除了前述較高風險的藥物之外，臨床上較難逐一事先預警，他也曾遇過患者過度警惕用藥後出現的輕微搔癢，因此重點多放在提升大眾對症狀的辨識能力。對此，藥害救濟基金會提出「疹、破、痛、紅、腫、燒」6大先兆，大眾可將此作為觀察指標，若察覺異常應及時尋求皮膚科專業評估，以確保用藥安全。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】