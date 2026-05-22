火山觀光 火山灰可致癌致命？

日本櫻島火山早前曾爆發，熱愛火山觀光旅遊的人士絕不能輕視火山灰的潛在殺傷力。呼吸系統科專科醫生黃琼英指出，「吸入火山灰後可引致急性化學性肺炎、矽肺病，甚至在短時間內窒息死亡。火山灰本身無味，但伴隨的硫化氫等氣體具強烈刺激性，切勿掉以輕心。」 火山灰是麼氣味？ 火山灰是熔岩爆發後碎裂而成的產物，主要成分為碎石與礦物質結晶體，當中超過一半為二氧化矽，亦即石英。黃琼英解釋，「火山灰本身並無氣味，但火山爆發時會釋出硫化氫、二氧化碳等氣體。硫化氫帶有類似臭雞蛋或燒焦電線的濃烈異味，對眼睛、鼻子及喉嚨產生即時刺激。」

短時間窒息 若觀光時火山爆發，火山灰可能會對人體造成影響。黃琼英表示，影響主要取決於粒子體積。大部分火山灰粒徑小於2毫米，其中大於100微米的微粒一般無法進入肺部，只會在鼻腔或口腔沉澱，引起打噴嚏、疼痛或灼燒感。黃琼英指，「然而，一旦粒徑小於10微米，微粒便可長驅直進呼吸道，引發咳嗽、胸悶、氣喘、痰多，甚至血痰。」若大量吸入，火山灰會直接阻礙呼吸，導致窒息並在短時間內致命。

此外，粒徑小於2.5微米的火山灰微粒，不僅影響肺部，還會進入循環系統，加劇心血管炎症，令心臟病患者病情惡化。「火山灰及火山氣體屬於致癌物質，大量或長期暴露會增加患癌及慢性阻塞性肺病的風險。」 無藥可醫 長期吸入火山灰，尤其是二氧化矽，可引致矽肺病。黃琼英指出，「目前並無藥物能夠逆轉矽肺病的病情。短時間內大量吸入二氧化矽可形成急性矽肺病，患者的肺功能會急劇惡化，出現持續咳嗽、多痰、氣喘，足以在數年內致命。至於慢性、長時間低劑量暴露，則會導致慢性矽肺病，病程較緩慢，但同樣不可逆轉。」她強調，一旦停止接觸二氧化矽，肺部的刺激與破壞可隨之減少，病情惡化的速度亦會放緩。

現症狀即撤離 對於擁有健康呼吸道的遊客，有一定承受有毒氣體火山灰的能力，不過，對長者、兒童以及患有哮喘、慢性阻塞性肺病或心臟病的人士而言，對火山灰及火山氣體更為敏感。這些刺激物可誘發哮喘發作，導致呼吸不暢、喘鳴及劇烈咳嗽。所以建議有關患者隨身攜帶急救藥物，一旦感到有病徵出現或胸口繃緊，應立即撤離污染區。 持續病徵須求醫 一旦吸入火山灰，治療方案視乎症狀輕重而定。黃琼英表示，輕微不適如鼻痛、流鼻水、咳嗽等，只要盡快撤離污染區並呼吸新鮮空氣，大部分人可自行康復。「然而，若出現氣喘、呼吸困難、咳血，或離開後症狀持續不退，甚至伴隨反胃、頭痛等，便必須立即求醫，接受肺部影像檢查，以排除化學性肺炎或矽肺病。醫生會按情況處方氣管擴張藥物或排痰治療。」