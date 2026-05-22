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健康
出版：2026-May-22 04:00
更新：2026-May-22 04:00

火山觀光 火山灰可致癌致命？

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日本櫻島火山早前曾爆發，熱愛火山觀光旅遊的人士絕不能輕視火山灰的潛在殺傷力。呼吸系統科專科醫生黃琼英指出，「吸入火山灰後可引致急性化學性肺炎、矽肺病，甚至在短時間內窒息死亡。火山灰本身無味，但伴隨的硫化氫等氣體具強烈刺激性，切勿掉以輕心。」

火山灰是麼氣味？

火山灰是熔岩爆發後碎裂而成的產物，主要成分為碎石與礦物質結晶體，當中超過一半為二氧化矽，亦即石英。黃琼英解釋，「火山灰本身並無氣味，但火山爆發時會釋出硫化氫、二氧化碳等氣體。硫化氫帶有類似臭雞蛋或燒焦電線的濃烈異味，對眼睛、鼻子及喉嚨產生即時刺激。」

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短時間窒息

若觀光時火山爆發，火山灰可能會對人體造成影響。黃琼英表示，影響主要取決於粒子體積。大部分火山灰粒徑小於2毫米，其中大於100微米的微粒一般無法進入肺部，只會在鼻腔或口腔沉澱，引起打噴嚏、疼痛或灼燒感。黃琼英指，「然而，一旦粒徑小於10微米，微粒便可長驅直進呼吸道，引發咳嗽、胸悶、氣喘、痰多，甚至血痰。」若大量吸入，火山灰會直接阻礙呼吸，導致窒息並在短時間內致命。

黃琼英指火山灰及火山氣體屬於致癌物質，大量或長期暴露會增加患癌及慢性阻塞性肺病的風險。 長者、兒童以及患有哮喘或慢性阻塞性肺病的人士對火山灰及火山氣體更為敏感。

此外，粒徑小於2.5微米的火山灰微粒，不僅影響肺部，還會進入循環系統，加劇心血管炎症，令心臟病患者病情惡化。「火山灰及火山氣體屬於致癌物質，大量或長期暴露會增加患癌及慢性阻塞性肺病的風險。」

無藥可醫

長期吸入火山灰，尤其是二氧化矽，可引致矽肺病。黃琼英指出，「目前並無藥物能夠逆轉矽肺病的病情。短時間內大量吸入二氧化矽可形成急性矽肺病，患者的肺功能會急劇惡化，出現持續咳嗽、多痰、氣喘，足以在數年內致命。至於慢性、長時間低劑量暴露，則會導致慢性矽肺病，病程較緩慢，但同樣不可逆轉。」她強調，一旦停止接觸二氧化矽，肺部的刺激與破壞可隨之減少，病情惡化的速度亦會放緩。

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現症狀即撤離

對於擁有健康呼吸道的遊客，有一定承受有毒氣體火山灰的能力，不過，對長者、兒童以及患有哮喘、慢性阻塞性肺病或心臟病的人士而言，對火山灰及火山氣體更為敏感。這些刺激物可誘發哮喘發作，導致呼吸不暢、喘鳴及劇烈咳嗽。所以建議有關患者隨身攜帶急救藥物，一旦感到有病徵出現或胸口繃緊，應立即撤離污染區。

持續病徵須求醫

一旦吸入火山灰，治療方案視乎症狀輕重而定。黃琼英表示，輕微不適如鼻痛、流鼻水、咳嗽等，只要盡快撤離污染區並呼吸新鮮空氣，大部分人可自行康復。「然而，若出現氣喘、呼吸困難、咳血，或離開後症狀持續不退，甚至伴隨反胃、頭痛等，便必須立即求醫，接受肺部影像檢查，以排除化學性肺炎或矽肺病。醫生會按情況處方氣管擴張藥物或排痰治療。」

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