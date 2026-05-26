奇異果營養｜綠／金／紅奇異果有咩分別？邊款維他命C最高？營養師揭3款奇異果營養差異

奇異果是含有豐富維他命C的水果，但不同顏色的奇異果應如何選擇？有營養師指出，如果市面上出現的綠/金/紅奇異果，其實各有各自的營養優勢與適合族群，例如紅奇異果最有助抗老，而綠奇異果則是有助通便。

奇異果營養｜綠／金／紅奇異果有咩分別？ 營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，三色奇異果的營養其實各有特色，提供各種好處如下： 1. 綠奇異果： 膳食纖維最高：纖維含量是金黃奇異果的2倍以上，有助促進腸道蠕動，並改善排便不順。

含有天然消化酵素：富含奇異果酵素，有助分解蛋白質與肉類，特別適合大魚大肉後食用，有助消化、緩解脹氣。

低升糖好選擇：GI值約39，雖然略高於金黃奇異果(38)，但仍屬於極低升糖指數等級，加上高纖維能延緩糖分吸收。

2. 金黃奇異果： 極低GI值：GI值僅38。雖然吃起來比綠奇異果甜，但其特殊的醣類組成與果膠，能使血糖上升非常平穩，屬糖尿病患者想吃甜水果時的理想選擇。

維他命C含量驚人：維他命C是橙的3倍，每天一顆就能滿足成年人一整天的需求。

口感溫和幾：小朋友或怕酸的人接受度很高。 3. 紅奇異果 維他命C王者：在三色奇異果中含量最高(約為綠肉品種的2.4倍)，是天然的免疫力強化劑。

獨特花青素：紅色的果芯富含花青素，紅肉品種的專屬特色，有助於保護眼睛、對抗自由基、維護心血管健康。

產季限定：通常在每年3至5月限量供應，並帶有類似紅莓、黑醋栗的特殊香氣。 營養師林俐岑指出，奇異果也是少數含有維他命E的水果，3者的維他命E含量(每100公克估算)如下： 紅奇異果：約 1.6 mg(最高)

金黃奇異果：約 1.4至1.5 mg

綠奇異果：約 1.3mg

奇異果營養｜食奇異果3大建議 紅奇異果的維他命C與維他命E都是三色之冠，加上豐富的花青素，稱它為奇異果中的抗氧化之王一點也不為過。林俐岑建議： 糖尿病患者或控糖人士：優先選擇金黃奇異果，GI值最低，能享受甜味又不造成負擔。但若遇到季節限定的紅奇異果，因為稀有且富含花青素，也很值得品嚐，只要控制好分量即可。 外食族或有便秘困擾者：選擇綠奇異果，豐富的酵素與纖維對腸道最佳。 電子產品重度使用者：紅奇異果的花青素與高維他命C，有助於緩解眼部疲勞。