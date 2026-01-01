病毒疣｜港男手指生2mm病毒疣 貪平自行用焫雞處理 附正確處理方法

病毒疣是由人類乳突病毒(HPV)感染引起的皮膚疾病，一般好發於手指及腳掌。近日一名港男就在討論區上分享，稱手指長了一粒約2亳米的疣，遂決定自己用土炮方式處理，先將外皮剪走，再自己用焫雞處理。
病毒疣｜港男：疣貼片影響工作
該港男稱，過去曾試過用疣貼片，但其不能濕水影響工作；又認為藥水康復時間長，而激光或冷凍治療費用太貴。他表示計劃用300度焫兩次，圖片可見其病毒疣經過兩次後已燒焦，但不知效果如何。
病毒疣｜或感染或嚴重燒傷！
不少網民認為此舉不明智，揶揄樓主「成功左嗰啲已經唔喺度了」、「建議你去搵豬肉佬買塊豬皮做練習先，祝你成功」、「下世小心啲」、「咁多去疣產品走去用焫雞真係cXs」等。
亦有人好心提醒，指「強烈建議你唔好自己用焫雞搞，手指出事好麻煩，萬一感染或燒傷嚴重要去急症。如果你痛或者已經紅腫，盡快睇醫生啦。自己DIY燒傷比疣更麻煩。」
病毒疣｜正確處理方法
其實現時處理病毒疣的方式有很多，包括冷凍治療、外用藥膏/水、雷射與電燒及手術切除。如果病毒疣的範圍較小，一般水楊酸藥水、坊間的疣貼片、家用冷凍除疣劑等就可處理，但如範圍較大，就可能要求診，接受冷凍治療、雷射與電燒或手術切除等。
要注意的是，病毒疣處理需時，非幾小時或數日內即可復元，另外也應避免自行用民間方法自行修剪，以免造成細菌感染、傳染至其他部位甚至家人，或造成周邊皮膚損傷。