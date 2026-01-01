病毒疣｜港男手指生2mm病毒疣 貪平自行用焫雞處理 附正確處理方法

該港男稱，過去曾試過用疣貼片，但其不能濕水影響工作；又認為藥水康復時間長，而激光或冷凍治療費用太貴。他表示計劃用300度焫兩次，圖片可見其病毒疣經過兩次後已燒焦，但不知效果如何。

病毒疣｜或 感染或嚴重燒傷！

不少網民認為此舉不明智，揶揄樓主「成功左嗰啲已經唔喺度了」、「建議你去搵豬肉佬買塊豬皮做練習先，祝你成功」、「下世小心啲」、「咁多去疣產品走去用焫雞真係cXs」等。

亦有人好心提醒，指「強烈建議你唔好自己用焫雞搞，手指出事好麻煩，萬一感染或燒傷嚴重要去急症。如果你痛或者已經紅腫，盡快睇醫生啦。自己DIY燒傷比疣更麻煩。」