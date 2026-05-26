現代人點解冇耐性？心理學家：急躁易傷身 善用「認知重評」學識等待

從大塞車、大排長龍，到孩子慢吞吞地穿鞋、等待同事回覆工作訊息，快節奏的生活中處處都是對耐心的考驗。美國貝勒大學心理學與神經科學Sarah Schnitker教授接受美國心理學會(APA) Podcast節目Speaking of Psychology訪問時指出，在心理學定義中，耐心指的是在面對挫折與不確定時，仍能保持冷靜並持續等待的能力；但無論所追求的目標是大是小，只要過程中出現阻礙，人類天生就容易感到急躁。她也提醒應重視耐心的培養，像是轉換看待事物的視角、透過正念練習觀察自己的狀態等，都是可嘗試的方法。

耐心是甚麼？心理學家解析多重影響 「不耐煩被認為可能是進化過程中的一種表現，它推動我們前進，讓我們注意到甚麼時候需要加快腳步。」Schnitker教授指出，在遙遠的過去，這種急迫感或許有利於人類生存，不過來到現代社會，像是網路速度變慢、交通壅塞等情境其實早已不是攸關生死的威脅，可能不需要用過於強烈的情緒應對。 那為何人總是難以保持耐心？Schnitker教授提到，多數人都希望掌控生活，現代科技發展帶來的即時性，進一步使人們對控制感產生較高的期待，對等待的容忍度也隨之降低。另外，過去在農業社會，人們播下種子後，要經過好幾個月才能收成，耐心等待是習以為常的事，而現代工業社會中人們與自然環境逐漸脫節，對生活節奏的感知也可能因此出現變化。

急躁易怒可能影響健康 保持耐心也能減少壓力 從健康層面來看，Schnitker教授指出，急躁、易怒等負面情緒的累積，可能讓身體持續處在壓力狀態，長期下來可能影響身心健康。相較之下，較具耐心的人，通常也較能調節情緒、堅定地朝自己的目標前進，進而有機會減少壓力對身體造成的負擔。

換位思考增耐心 學習正念把等待視為一種狀態 Schnitker教授強調，要培養耐心，首先要了解自己為何想要成為有耐心的人，例如「想要好好與家人相處」也可以是動機之一。至於要如何做，她則建議可嘗試「認知重評」(cognitive reappraisal)，也就是以不同的視角重新看待問題，例如從孩子的角度思考，理解對方的行為背後可能有哪些需求與限制，有助於增加人際互動過程中的耐心；又或是在網路變慢時，可以回想過去撥接上網的年代更加緩慢的網速，也能重新調整自己對「快速」的期待。

她也提到，正念練習也是可採取的策略之一，透過不帶評價地觀察當下狀態，人們可以更平靜地度過等待的過程、減少對其的批判，並逐漸理解等待只是生活中常見的一種狀態，不必把它當成全然負面的體驗。 重視耐心的培養 別在真正需要時才措手不及 最後，Schnitker教授表示，現代人似乎愈來愈傾向靠科技手段來減少等待的時間，卻忽略耐心其實是人生中不可或缺的能力，以至於在真正需要耐心的時刻，例如等待腫瘤切片結果出爐或遭遇重大不公時感到措手不及。「因此，我們必須從小事開始練習，才能提前為大事做好準備。」