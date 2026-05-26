觀察微小變化 及早發現中風

「談笑用兵」是提醒大家中風的徵兆、及早求醫的口訣，然而有些中風個案的徵狀輕微，旁人看來甚至覺得是長者的正常狀況。老人科專科醫生黃國強提醒，「突然走路不穩、頭暈、胡言亂語、單邊眼眼前一黑等都有可能是中風徵狀，未必一定是半身不遂的，家人若察覺這些細微變化，務必即時帶患者求醫。」 不幸中風的話，首3至4.5小時是關鍵時刻，往往決定了後來的復康之路。此時老人科專科醫生便會介入，為患者評估身體狀況和中風對患者的影響。原有的疾病會否影響復康過程、如何控制慢性疾病、減少再次中風的風險等，幫助患者早日出院，回到社區。黃國強表示，一般會整個團隊，連同物理治療師、職業治療師、言語治療師、營養師及社工等，幫助中風長者和支援照顧者。

年輕人長者中風大不同 相對較年輕的中風患者，年紀較大的患者情況往往複雜得多。黃國強解釋，「不少長者在中風前已患有多種慢性病、肌少症、身體儲備下降，甚或認知障礙症。這些因素都會影響中風治療的選項和增加參與復康治療的難度；其次長者或因中風後容易跌倒而不敢行走、出門，導致肌肉流失，加劇中風後遺症的影響；本港獨居或以老護老的長者比例甚高，患者中風後需要別人照顧，由於家裡支援有限，患者要回到社區或有困難，以致相當多長者可能一次中風便要入住院舍，情況並不理想。」

制訂個人化復康計劃 醫生會為患者作出全面老人評估，從而制訂復康計劃，「包括評估中風對患者的功能影響，如肌肉力量、活動能力、自我照顧能力、認知、吞咽，甚至情緒和照顧者的困難。另亦會尋求社區支援，讓患者出院後可安全地在社區照顧。」黃國強續指，「復康計劃一般亦包括藥物調校，因為慢性病會影響再次中風的風險，而且患者身體狀況已跟中風前不一樣，需要更審慎去重新平衡各種藥物治療方案的利弊。另外復康治療亦包括肌肉訓練、平衡訓練、認知訓練等；職業治療會利用各種輔助器材，協助病人重新掌握日常生活的能力，提升獨立生活能力和改善生活質素。」

老人科醫生會擔任患者及其家人之間的橋樑，例如了解家人的期望、在家照顧的困難、患者的意願等，更會教導家人日常照顧技巧，包括扶抱和餵食技巧，「此外，如果患者能夠在輕鬆輔助下、由床離開坐到椅子，加上有足夠的認知能力評估危險，對照顧者的依賴更可大幅減少，患者便有更大機會可實現回家照顧。」 過度照顧影響復康 患者因為突然損失一些功能而影響到日常生活，容易引致抑鬱，比例多達三成，惟照顧者有時也會因為照顧的壓力，忽略了患者的感受；此外亦有照顧者過度照顧患者，例如不容許患者外出、要起床就立即上前攙扶，所有事情都幫他做，這反而有礙患者回復日常生活技能，應盡量讓他安全地重新投入原本會做的事情。「當然我們不可忽視照顧者本身亦承受很大壓力，很需要支援，可適時尋求慈善團體或病友組織等的協助。」黃國強說。