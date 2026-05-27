婦科病｜反覆冒痘不易瘦是多囊性卵巢症？關鍵是內分泌問題！醫生教4方面調整改善問題

多囊性卵巢症是一種常見的婦科疾病，近日被重新更名為「多內分泌代謝性卵巢症候群」，原因是過往過於強調與卵巢有關，令人忽略各種症狀是由內分泌問題所致。有醫生指出，女性會出現反覆冒痘或不易瘦的症狀會以為是婦科問題，但其實可能是內分泌疾病所致。醫生指出，可以在4方面作出調整，有助改善這個問題。

婦科病｜反覆冒痘不易瘦是多囊卵巢症？ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，經常有些年輕女性因月經不規則、反覆冒痘、體重增加、不易懷孕而來求診，她們初時都會以為是婦科問題，深入問診後發現，她們往往還伴隨著其他看似不相關的困擾，容易疲倦、餐後昏沉、睡眠品質差、情緒起伏大、腹部脂肪堆積，甚至出現脂肪肝或血糖波動。這些現象指向一個共同的根源就是胰島素阻抗。 劉醫生強調，很多患者不知道，每天一杯手搖飲、一塊甜點、一碗精緻澱粉，都會讓胰島素長期處於高刺激狀態。當胰島素過高，它會直接刺激卵巢分泌更多雄性荷爾蒙，進而導致月經混亂、排卵異常、痘痘、多毛、體脂上升等典型症狀。結果令身體陷入慢性低度發炎與代謝失衡的惡性循環。所以，劉醫生提醒，患者應要優先減少精緻甜食，以切斷失衡源頭。

婦科病｜多囊性卵巢症改名？ 根據2026年世界頂尖醫學期刊《The Lancet》，提出未來「多囊性卵巢症候群(PCOS)」可能更名為 「PMOS(Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome)」，中文可譯為「多內分泌代謝性卵巢症候群」。 原因是以往多囊性卵巢症候群容易讓人誤解這只是卵巢長了很多囊腫。事實上，許多患者根本沒有真正的囊腫，超音波下看到的只是未成熟的小濾泡；甚至有些人的卵巢外觀並不典型，但代謝問題卻非常嚴重。把焦點放在「卵巢」和「囊腫」上，反而忽略了更大的圖像。所以，許多國際專家認為PCOS是全身性的代謝與內分泌疾病，而不只是婦科疾病。

婦科病｜多囊性卵巢症新名字的原因 新名稱 PMOS 中的三個關鍵字，清楚點出了疾病的真實本質： Polyendocrine(多內分泌)：代表不只一種內分泌系統受到影響。

Metabolic(代謝)：直接點出胰島素阻抗、血糖異常等代謝核心。

Ovarian(卵巢)：只是疾病表現的一部分，而非全部。 劉醫生指出，一位女性若長期處於高壓、睡眠不足、久坐、高糖飲食的生活型態，身體會慢慢出現慢性發炎、粒線體功能下降、自律神經失衡以及胰島素阻抗，其實最後全部反映在荷爾蒙系統上。因此，很多患者到後來才發現，自己不只是月經出問題，而是同時伴隨疲勞、水腫、情緒低落、腸胃不適、皮膚發炎，甚至未來糖尿病、高血脂、脂肪肝與心血管疾病的風險也悄悄升高。

亦因此愈來愈多研究認為PCOS需從代謝、營養、睡眠、壓力、運動、腸道與慢性發炎各方面全面調整。 婦科病｜不只靠吃藥 4方面調整改善問題 許多患者會問是不是只能靠吃藥，其實，真正能逆轉失衡的，往往不是藥物，而是重新建立生活型態。如果每天還是熬夜、久坐、不運動、壓力大、含糖飲料不斷、精緻澡粉過量，胰島素阻抗很難改善。相反地，當開始： 規律運動，增加肌肉量 穩定血糖，減少精緻糖 改善睡眠品質 增加蛋白質與膳食纖維攝取 就會發現，月經週期、排卵功能、精神狀態、皮膚狀況，甚至情緒與睡眠，都會一步一步進步。

劉醫生表示，從 PCOS 到 PMOS，不只是名字的改變，而是醫學界對這個疾病理解的重大升級。它提醒我們：這不是單純「卵巢長了很多小泡泡」的婦科問題，而是一種與現代生活型態緊密相連的代謝與內分泌疾病。真正的改善，從不在於症狀壓制，而在於回歸生活本身——你吃甚麼、睡得好不好、有沒有運動、壓力如何、腸道是否健康。這些日常選擇，最終都會影響女性荷爾蒙與代謝平衡。