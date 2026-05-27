廚房油煙｜廚房用錯抽油煙機 恐吸入油煙氣喘致癌！ 醫生教4招正確使用抽油煙機

以為開抽油煙機就可以隔絕所有廚房油煙？有醫生指出，其實廚房裡的油煙中的有害物質充滿著致癌的風險，一旦吸入有可能會引發氣喘，甚至是肺癌。而打開油煙機往往效果有限，原因是許多人的使用方法出現問題。醫生指出，有4大方法有助正確地使用抽油煙機。
廚房油煙｜廚房用錯抽油煙機 恐吸入油煙氣喘致癌！
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人煮食時習慣地打開抽油煙機，就覺得自己已經做好了防護，而事實是開油煙機遠遠不夠防護。環境醫學研究證實，烹調過程中產生的油煙，含有多種有害物質，包括：
多環芳香烴(PAHs)
甲醛(Formaldehyde)
苯並芘(Benzopyrene)——已被列為一級致癌物
尤其當你使用高溫爆炒或反覆加熱同一鍋油時，這些有毒物質的釋放量會大幅飆升。
廚房油煙｜為甚麼開了油煙機，油煙還是排不掉？
黃醫生指出，很多人以為打開油煙機就能解決問題，但實際效果往往不如預期。原因是：
1.捕捉效率有限
油煙一旦產生，會迅速擴散到整個廚房空間。等你聞到煙味、打開油煙機時，部分有害物質早已被你吸進肺部。
2.空氣無法對流
如果廚房門窗緊閉，油煙機不但抽不走油煙，反而可能讓油煙在室內反覆循環，造成「循環污染」。
3.使用時機錯誤
許多人習慣「開火之後才開油煙機」或「看到油煙才開」，但污染從食材下鍋的那一刻就已經開始了。
廚房油煙｜長期暴露廚房油煙的健康風險
研究已明確指出，長期吸入廚房油煙與以下問題密切相關：
肺癌(尤其是不吸煙的女性)
慢性呼吸道疾病
氣喘症狀惡化
廚房油煙｜醫生教4招正確使用抽油煙機
黃醫生提醒，正確做法應該是以下4個關鍵動作，有效降低風險：
1. 煮菜前就先開油煙機
開火和下油前，就先把油煙機打開，建立氣流方向。等油煙冒出來才開，已經來不及了。
2. 務必開窗，形成空氣對流
沒有新鮮空氣進入，油煙就無法被有效排走。窗戶＋油煙機同時運作，才能把污染物真正送出室外。
3. 降低烹調溫度
高溫爆炒、煎炸會讓有害物質瞬間暴增。多改用蒸、煮、燉等低油煙烹調方式，風險直接下降。
4. 選對油煙機類型
外排式(Ducted)：將油煙直接排出屋外，才是正確選擇。
循環式(Recirculation)：只是過濾後再排回室內，等於白做工，不建議使用。
黃醫生提醒，防癌不能只靠一台抽油煙機，而是通風、低溫烹調、正確使用設備三者的組合。