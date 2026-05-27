廚房油煙｜廚房用錯抽油煙機 恐吸入油煙氣喘致癌！ 醫生教4招正確使用抽油煙機

以為開抽油煙機就可以隔絕所有廚房油煙？有醫生指出，其實廚房裡的油煙中的有害物質充滿著致癌的風險，一旦吸入有可能會引發氣喘，甚至是肺癌。而打開油煙機往往效果有限，原因是許多人的使用方法出現問題。醫生指出，有4大方法有助正確地使用抽油煙機。

廚房油煙｜廚房用錯抽油煙機 恐吸入油煙氣喘致癌！

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人煮食時習慣地打開抽油煙機，就覺得自己已經做好了防護，而事實是開油煙機遠遠不夠防護。環境醫學研究證實，烹調過程中產生的油煙，含有多種有害物質，包括：

多環芳香烴(PAHs)

甲醛(Formaldehyde)

苯並芘(Benzopyrene)——已被列為一級致癌物

尤其當你使用高溫爆炒或反覆加熱同一鍋油時，這些有毒物質的釋放量會大幅飆升。

廚房油煙｜為甚麼開了油煙機，油煙還是排不掉？

黃醫生指出，很多人以為打開油煙機就能解決問題，但實際效果往往不如預期。原因是：