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健康
出版：2026-May-27 09:00
更新：2026-May-27 09:00

廚房油煙｜廚房用錯抽油煙機 恐吸入油煙氣喘致癌！ 醫生教4招正確使用抽油煙機

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廚房油煙｜廚房用錯抽油煙機 恐吸入油煙氣喘致癌！ 醫生教4招正確使用抽油煙機

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以為開抽油煙機就可以隔絕所有廚房油煙？有醫生指出，其實廚房裡的油煙中的有害物質充滿著致癌的風險，一旦吸入有可能會引發氣喘，甚至是肺癌。而打開油煙機往往效果有限，原因是許多人的使用方法出現問題。醫生指出，有4大方法有助正確地使用抽油煙機。

廚房油煙｜廚房用錯抽油煙機 恐吸入油煙氣喘致癌！

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人煮食時習慣地打開抽油煙機，就覺得自己已經做好了防護，而事實是開油煙機遠遠不夠防護。環境醫學研究證實，烹調過程中產生的油煙，含有多種有害物質，包括：

  • 多環芳香烴(PAHs)

  • 甲醛(Formaldehyde)

  • 苯並芘(Benzopyrene)——已被列為一級致癌物

尤其當你使用高溫爆炒或反覆加熱同一鍋油時，這些有毒物質的釋放量會大幅飆升。

廚房油煙｜為甚麼開了油煙機，油煙還是排不掉？

黃醫生指出，很多人以為打開油煙機就能解決問題，但實際效果往往不如預期。原因是：

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1.捕捉效率有限

  • 油煙一旦產生，會迅速擴散到整個廚房空間。等你聞到煙味、打開油煙機時，部分有害物質早已被你吸進肺部。

2.空氣無法對流

  • 如果廚房門窗緊閉，油煙機不但抽不走油煙，反而可能讓油煙在室內反覆循環，造成「循環污染」。

3.使用時機錯誤

  • 許多人習慣「開火之後才開油煙機」或「看到油煙才開」，但污染從食材下鍋的那一刻就已經開始了。

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廚房油煙｜長期暴露廚房油煙的健康風險

研究已明確指出，長期吸入廚房油煙與以下問題密切相關：

  1. 肺癌(尤其是不吸煙的女性)

  2. 慢性呼吸道疾病

  3. 氣喘症狀惡化

廚房油煙｜醫生教4招正確使用抽油煙機

黃醫生提醒，正確做法應該是以下4個關鍵動作，有效降低風險：

1. 煮菜前就先開油煙機

  • 開火和下油前，就先把油煙機打開，建立氣流方向。等油煙冒出來才開，已經來不及了。

2. 務必開窗，形成空氣對流

  • 沒有新鮮空氣進入，油煙就無法被有效排走。窗戶＋油煙機同時運作，才能把污染物真正送出室外。

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3. 降低烹調溫度

  • 高溫爆炒、煎炸會讓有害物質瞬間暴增。多改用蒸、煮、燉等低油煙烹調方式，風險直接下降。

4. 選對油煙機類型

  • 外排式(Ducted)：將油煙直接排出屋外，才是正確選擇。

  • 循環式(Recirculation)：只是過濾後再排回室內，等於白做工，不建議使用。

黃醫生提醒，防癌不能只靠一台抽油煙機，而是通風、低溫烹調、正確使用設備三者的組合。

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