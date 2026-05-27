曬太陽15分鐘就夠傷皮膚？研究揭紫外線影響 時間、地點都係關鍵

不少人認為短時間曬太陽不會對皮膚造成影響，但研究指出在未塗防曬的情況下，皮膚在曝曬約15分鐘內就可能出現損傷。專家對此提醒，皮膚受損的速度不僅取決於時間長短，還與紫外線強度、膚質及環境因素有關，日常防護仍不可忽視。

紫外線強度影響曝曬風險 膚色與時間皆為關鍵 《Verywell health》在報道中引述多項研究指出，人體皮膚受損的速度與紫外線指數(UV Index)密切相關，依全球國際機構通用的分級數值來看，紫外線指數愈高，代表皮膚在短時間內吸收的輻射量愈多，其中數值0至2為低風險，3至7為中度至高度風險，8以上則屬於極高風險，須加強防護。此外，紫外線通常在每天上午10時至下午4時間最強，夏季及接近赤道地區則更為明顯。 也有研究提到，即使曝曬量尚未達到個別人士會曬傷的程度，皮膚細胞中的DNA仍可能已開始出現損傷，而雖膚色較白者較易曬傷，但任何膚色都無法完全避免紫外線傷害，即使是深色皮膚族群，仍可能因長期曝曬增加皮膚癌風險。

海拔與地物也會加重曝曬 滑雪、戲水皆需防護 除了時間與地點外，研究提到，環境因素也會影響紫外線對皮膚的傷害程度，像是沙灘、海水、雪地等表面，會反射紫外線，使皮膚同時受到直射與反射的照射，增加曬傷風險，另當海拔愈高，紫外線強度也越強，每上升約1,000公尺，紫外線曝曬量約增加10%，因此登山或旅遊時，也需特別留意防曬。

適度日曬有益健康 但長期可能加速皮膚老化 不過適度日曬與過度曝曬之間仍有差異，重點在於紫外線強度、防護措施與曝曬時間控制，美國護士布蘭迪瓊斯(Brandi Jones)說，適度日曬對人體仍有益處，例如每周數次、每次10至15分鐘的日曬，有助於合成維他命D、改善睡眠品質與情緒穩定度。不過研究也稱，深色皮膚族群可能需較長時間曝曬，才能達到相似的維生素D合成效果，但若過度曝曬，紫外線會破壞皮膚中的膠原蛋白與彈性蛋白，在數小時至數天內可能引發紅腫、發熱、乾燥、脫皮，甚至起水泡等情況，屬於曬傷的常見表現。

這些長期累積的紫外線傷害，還可能在皮膚深層造成變化，導致皺紋、鬆弛、膚色不均等現象，也會影響細胞內的DNA修復能力，並可能增加異常細胞持續增生的風險，甚至提高罹患皮膚癌風險，目前已知多數皮膚癌與紫外線曝曬有關，包括基底細胞癌、鱗狀細胞癌與惡性黑色素瘤等，其中黑色素瘤雖較少見，但惡性程度較高。 防曬不只塗防曬乳 衣帽遮蔽與外出時間也很重要 瓊斯護士建議，可在日常應採取多重防護措施，包括外出前15分鐘塗抹防曬係數(SPF)30以上防曬液，並每2至4小時補塗，或在流汗、游泳後增加使用頻率。此外，她也整理相關資訊，建議可搭配闊邊帽、長袖衣物與太陽眼鏡等防護用品，減少陽光曝曬，並盡量避免在紫外線較強時段長時間待在戶外，而若無法即時查詢紫外線指數，也可透過「影子法則」判斷，當影子比身高還短時，代表紫外線較強，應加強防護措施。