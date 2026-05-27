緩解潮熱 減更年期不適

更年期是每個女性必經階段，部分女性會出現相關不適症狀，其中潮熱(血管舒縮症狀，VMS)對女性造成較大影響，例如身體突然發熱冒汗令人尷尬，又或晚上盜汗導致睡眠質素下降。若生活調整未能緩解徵狀，可考慮利用藥物的方法去緩減潮熱的發生。 普通科醫生甘雅妍表示，一般女性45至55歲時，卵巢功能會逐漸下降，令體內雌激素水平變得不穩定，身體便迎來更年期，「多數女性在四十多歲便會開始步入更年期。本港女性停經中位數是51歲，而更年期是指停經前的一段時間，有些女性可能持續一至兩年，亦可以持續長達10年。大部分女性會隨時間而慢慢減少更年期徵狀。」

體溫調節變敏感 潮熱是其中一個更年期的典型徵狀，影響多達六至八成更年期婦女。下丘腦是身體的體溫調節中心，當雌激素水平下降，體溫調節會變得異常敏感，容易誤以為身體已經過熱，因而造成潮熱與盜汗。甘雅妍指，「很多女性形容這些熱是突如其來，由胸口湧上臉部，繼而面紅、心跳加速、出汗，持續1至2分鐘，所以有些人會因此而感到尷尬；盜汗是指夜間大量出汗，如果睡覺時突然全身濕透，就會影響其睡眠質素，隔天起來或會精神欠佳，難以集中，工作表現下滑。」

排除甲狀腺問題 檢查出汗問題是否由更年期引起，主要會以臨床徵狀判斷，包括年齡、發熱的模式是否突然湧出來、經期是否紊亂等，都屬更年期典型徵狀。甘雅妍續指，「同時可以驗血檢查是否接近沒有排卵的情況、或正接近更年期。同時我們要排除甲狀腺功能問題、隱性感染疾病如肺結核等，又或一些藥物的副作用。因有些疾病的症狀與潮熱非常相似，所以醫生會查問完整的病歷，做相應的檢查，依據情況作出判斷。」 針對性阻截潮熱 傳統上處理更年期徵狀，會用到荷爾蒙補充治療，惟曾患乳癌、子宮癌、肝臟疾病、靜脈血管栓塞者都不宜使用；最新則有NK3受體拮抗劑，針對腦部引發潮熱的神經元，阻隔神經激肽B與NK3受體的激活作用，避免體內因為荷爾蒙變化而令調節體溫功能失調，緩解潮熱徵狀，可作為未能使用荷爾蒙補充治療人士的替代方案。甘雅妍提醒，「使用NK3受體拮抗劑時，要定期檢測肝功能，若有影響則可能要停藥。」生活上，受潮熱困擾的女性應避免辛辣、含酒精或咖啡因的飲食；多穿透氣衣物，或採用多層次穿搭，覺得熱可以脫掉外套；保持室內空氣流通、作息定時、多做帶氧運動，都有助減少潮熱徵狀。

46歲的高層上班族，因開會時突然出現潮熱，出汗與融妝令她很尷尬，影響自信，睡眠也受到影響。求醫時因為不想冒乳癌的風險而選用NK3受體拮抗劑，用藥幾天後已出現藥效，潮熱感覺大減，工作回復原有表現，心情大為改善。「雖然更年期是女性必經階段，但不適還是有方法解決的。」