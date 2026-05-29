日日動腦筋 研究指持續閱讀學新嘢 減認知退化風險

當年齡漸長，尤其是踏入老年階段，都不免會擔心自己隨時會失智。有研究便發現，終身參與各類腦力活動，如閱讀、寫作和學習新語言等，可以將罹患阿茲海默症的風險降低38%，並且能夠推遲認知功能退化的時間。

宜終身學習

該項在《Neurology》發表的研究，追蹤1,900多名平均年齡為80歲的長者長達8年，他們在研究開始時並未患有認知障礙症，到研究結束時，共有551人確診阿茲海默症，另有719人罹患輕度認知障礙症。

為更了解終身學習與阿茲海默症的關係，研究團隊檢視參加者在3個人生階段的認知發展，然後作出評分，分數愈高即愈趨向有終身學習。這三個階段分別是18歲前的生活因素如聽故事或閱讀書籍的頻率、家中是否有報紙和地圖、是否學過5年以上外語；然後是中年生活充實度，包括40歲時的收入水平、獲取資源的機會、參觀博物館或圖書館的頻率；最後是晚年的生活形態，如80歲後是否有閱讀、寫作或遊戲等活動。