「棕色脂肪」助體重控制漸受關注 研究觀察冷暴露法應用潛力

隨著健康意識提升，愈來愈多人投入減重與體態管理，其中「棕色脂肪」在協助體重控制上的潛力也日益受到關注。人體大部分脂肪是白色脂肪，主要負責儲存能量，若過度累積可能與肥胖有關；體內小量的棕色脂肪則具有調節體溫的功能，受到寒冷刺激時會利用葡萄糖和脂質產生熱量，被認為與新陳代謝和體重控制密切相關。英國《衛報》報道，近期在歐洲肥胖醫學年會發表的一項研究觀察發現，長時間暴露於較低溫環境的人，其體重下降幅度相對較大，推測可能是棕色脂肪被活化後，熱量消耗呈現變化。

每日穿涼感背心 2 小時 研究： 6 周後測試者體重降幅高於對照組 《衛報》報道，近期在歐洲肥胖醫學年會發表的一項研究指出，較冷的溫度可能與身體消耗熱量的速度加快有關。這項研究由荷蘭萊頓大學醫學中心與英國諾丁漢大學合作進行，共納入47名過重或肥胖的成人。研究人員準備了內含冷凍凝膠包的冰涼背心與腰帶，溫度可維持在15度左右，接著讓其中一半測試者每天早晨穿著這些背心與腰帶2小時，並維持原本生活習慣。 研究觀察發現，6周後，經常接觸低溫的受試者體重平均減少0.9公斤，且減少的多數為脂肪；對照組則平均增加0.6公斤體重。研究團隊推測，在低溫的刺激下，棕色脂肪會將身體儲存的脂肪轉為熱能，可能因此提高熱量消耗速度。該研究也是少數聚焦於「長時間寒冷暴露」對過重與肥胖族群影響的研究之一，研究團隊成員、荷蘭萊頓大學醫學中心內分泌科Mariëtte Boon臨床研究員表示，相關研究未來或許有機會於體重管理領域逐步拓展。

研究探討棕色脂肪相關機制 1 蛋白質扮演重要角色 另外SciTechDaily報道，美國紐約大學研究團隊則從微觀角度探討棕色脂肪相關機制。該校分子病理生物學Farnaz Shamsi助理教授和其團隊在早期實驗中利用單細胞定序技術，發現一種由棕色脂肪釋放的蛋白質SLIT3。近期最新研究進一步觀察到，SLIT3蛋白會被一種名為BMP1的酶切割成兩個片段，其中一部分促進血管生成，另一部分則與神經網絡發育相關，被拆分後的蛋白各自負責不同功能，但仍有存在關聯。 研究也找到名為PLXNA1的受體，會與其中一段SLIT3片段互動，參與神經發育調控。研究人員透過小鼠實驗發現，若移除SLIT3或PLXNA1受體，小鼠對寒冷會變得更敏感，也較難維持體溫，分析結果顯示其棕色脂肪中的神經結構與血管密度皆出現異常。

現減重治療以抑制食慾為主 研究發現提供新發展方向 研究團隊也分析超過15,000名測試者的脂肪組織樣本，其中包含肥胖族群。結果顯示，SLIT3基因活性可能與脂肪組織健康、發炎反應及胰島素敏感性有關。 目前的減重藥物仍多以抑制食慾、減少進食量為主，而棕色脂肪則與能量消耗有關。Shamsi助理教授指出，從上述研究可見棕色脂肪和SLIT3相關機制可能與人類肥胖及代謝健康存在關聯，為未來肥胖與代謝研究提供新的觀察方向。 該研究也已在今年3月刊登於國際期刊《自然通訊》(Nature Communications)。