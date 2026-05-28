呢一班人要注意！夏天「洞洞鞋」再掀熱潮 醫生：盡量唔好著成日

夏季常見的洞洞鞋因鞋體輕便、透氣性較佳，不少人會長時間穿著外出，不過美國足踝外科醫生提醒，洞洞鞋雖具透氣性與緩衝效果，但若長時間穿著進行各項活動，或本身已有足底筋膜炎、扁平足等問題，仍可能引發足部不適，建議應依不同情境選擇鞋款，較有助於維持雙腳穩定度與舒適感。

鞋頭空間較寬、透氣性佳 部分族群較舒適 美國雜誌《健康》(Health)報道，美國足踝外科醫生波比普爾齊亞伊(Bobby Pourziaee)、希拉米爾札(Hira Mirza)指出，洞洞鞋部分鞋款的鞋頭空間較寬，讓腳趾能以較自然形態伸展，對拇趾外翻、槌狀趾或足部易腫脹的人而言，穿著時可能較有空間感；另相較部分鞋底較薄的拖鞋類鞋款，其鞋底材質在緩衝效果方面也具差異，因此有些人會將其作為長時間站立工作或運動後的「恢復鞋(recovery shoe)」使用。 此外，部分鞋款鞋面上的透氣孔設計，也有助於空氣流通，可能減少雙腳悶熱感，不過米爾札醫生也提醒，該類鞋款整體支撐性與穩定性，仍與一般運動鞋有所差異，由於鞋體較柔軟，走路時腳部肌肉需額外出力維持平衡，加上開放式鞋跟較容易讓腳掌在鞋內滑動，長時間下來可能造成肌肉疲勞或拉傷，而若本身有扁平足、足底筋膜炎或肌腱相關問題，導致平衡感較差的人，可能更易出現不適。

長時間穿著仍有風險 兒童跑跳時也需留意 美國足踝外科醫生安夏基(Anne Sharkey)則提到，此類鞋款的泡棉材質會隨時間逐漸磨損，長期穿著後，原有的避震與支撐效果也可能下降；另在炎熱天氣下，鞋內若長時間累積汗水，也可能增加起水泡或皮膚刺激等風險。 至於兒童族群，普爾齊亞伊醫生認為，部分鞋款雖較方便穿脫與清洗，但因鞋體包覆性與抓地力仍與運動鞋有所差異，若孩子長時間跑跳、進行體育活動，滑倒或跌倒風險也可能增加，因此不建議在較高強度活動或正式運動時作為主要鞋款選項。

醫：部分鞋款較適合短時間、低強度情境使用 有鑑於此，米爾札醫生與普爾齊亞伊醫生都認為，此類鞋款較適合短時間、低強度活動情境，例如散步、外出購物、泳池邊活動等，但不建議長時間步行或進行較高強度運動。若為兒童穿著，普爾齊亞伊醫生也建議，可使用後跟扣帶幫助維持鞋跟穩定度，以減少腳趾過度施力維持鞋體穩定及行走時鞋跟滑動等情況。 另隨著鞋體經長時間穿著後，仍應視情況適時更換，米爾札醫生表示，自己曾遇過因鞋子磨損、結構鬆脫後支撐性下降，而導致患者腳踝扭傷的案例，因此也需留意鞋款的磨耗狀況與更換頻率。