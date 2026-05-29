以老護老成常態？英研究：中高齡者照顧他人時間過長 認知下降風險增加

高齡人口攀升增加長者照顧需求，中年子女照顧年長父母，或是年邁配偶之間互相照顧皆漸成常態，但長時間且高強度的照顧工作，可能也正在影響照顧者自身的健康。英國一項最新研究指出，中高齡者若每周照顧他人超過50小時，與認知功能加速退化可能有關；相較之下，每周提供5至9小時的照顧，反而可能對大腦健康帶來正面效益。

研究：每周提供適量照顧者 認知功能較佳 根據英國《衛報》報道，這項研究由英國倫敦大學學院研究團隊進行，並刊登於國際期刊Age and Ageing。研究對象被分為照顧者與非照顧者(即未參與照顧工作)，兩組人數同樣為2,765人，平均年齡約60歲，其中女性佔56%。研究人員比較了兩個組別的認知健康狀況，其中特別關注他們的記憶力和執行功能，包括做決策、同時處理多項任務等能力。 研究結果發現，若照顧時數維持在每周5至9小時，觀察到照顧者的認知健康反而較佳，且這些正面效益可能延續至老年階段。研究團隊推測，在照顧責任較輕的前提下，與家人長期保持互動可能對認知功能帶來刺激，也能讓人找到生活的目標和產生自我價值感，或許有助於維持晚年的執行功能。

照顧超過 1 時數者認知退化快 推測「缺喘息空間」致負面影響 但相反地，每周提供照顧超過50小時者，則觀察到認知能力退化較快；與照顧住處不同的親友相比，若照顧者與被照顧對象同住，其認知功能下降速度也更快。研究認為，高強度的照顧所帶來的壓力與負擔，可能已超過照顧行為本身帶來的認知相關效益。 研究作者之一、倫敦大學學院流行病學與公共衛生學系Baowen Xue副教授表示，在晚年承擔照顧責任可能成為雙面刃。研究團隊推測，長時間負責照顧工作的人，可能幾乎沒有機會工作或享受社交生活，也缺乏喘息空間，長期下來容易感到孤獨，並影響睡眠品質，進一步加劇認知能力的下降。

避免照顧者健康被犧牲 專家籲社會加強支持 研究團隊也指出，在醫療與社會資源不足的情況下，未來勢必有愈來愈多的人需承擔照顧生病親友的責任，因此呼籲政府採取措施，讓承擔高強度照顧責任的家屬能獲得更多喘息與協助。 此外，英國老年人慈善機構負責人Caroline Abrahams也表示，多數人是出於對親人的愛與責任心而投入長者照顧工作，因此問題不在照顧本身。擁有充足的時間休息、睡覺與從事自己喜歡的活動，都是維持身心健康的基礎，卻也是許多照顧者最容易被犧牲或忽略的需求，社會應提供更多支持，協助照顧者在照顧他人的同時維持自己的生活品質。