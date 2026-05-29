年輕乳癌惡性度高、預後差 醫生呼籲：逾30歲女性做好「三點不漏」

早期乳癌通常無徵兆，不痛不癢也摸不到。一旦能摸到硬塊，腫瘤通常已達 2 公分以上。

45至65歲是乳癌發生高峰期，40歲以下女性罹癌率雖低，但若確診，其癌細胞往往更為凶險！台灣羅東博愛醫院乳癌治療團隊召集人、葉顯堂副院長呼籲，30歲以上女性應定期自我留意與檢查，也強調各界應正視癌友治療後「康復者議題」，與罹癌家人一同面對情緒、家庭及重返職場的挑戰。

年輕乳癌化？醫：惡性度高、預後較差 葉顯堂副院長表示，現今年輕型乳癌發生率約為7%，與往年相比並無成長，係因乳癌罹癌人口年增，年輕乳癌個案數隨之增加，加上媒體頻繁報道，才會有「乳癌年輕化」的印象。他也強調，乳癌好發於45歲以上女性，但年輕乳癌的細胞惡性度通常較高、預後較差。 早期乳癌通常無徵兆，不痛不癢也摸不到。一旦能摸到硬塊，腫瘤通常已達 2 公分以上，年輕女性肩負職場、家庭與生計，此時罹癌成了一個家庭的事，也因此更需要社會的關注與理解。

年輕患者面臨更多挑戰 充分展現生命韌性 葉顯堂副院長強調，乳癌已趨向慢性病化，治療後的「康復者議題」非常重要，「年輕個案面臨的挑戰比長者更為複雜與多面」。像是有的個案是尚未生育的女性，需在治療與保留生育能力之間做抉擇；也有的是年幼小孩的母親，需擔心治療期間誰來接送孩子，甚至需考量生病對孩子未來健康的影響。 羅東博愛醫院徐可親癌症個案經理提及，復元良好的個案通常具備較強的規劃能力。例如有位個案在住院前會把行李、營養品準備妥當，並將孩子託付給先生，將住院視為「放假」來調適心態。同時社會若能提供多元支持資源，也能夠讓病友在交流中減少孤獨感，展現生命韌性。

逾 30 歲女性「三點不漏」定期自我檢查 羅東博愛醫院院長王文斌表示， 40歲以下的女性往往因健康意識較低而疏於檢查。女性應建立「30歲開始三點不漏」(乳房兩點、子宮頸一點)的觀念，30 歲以上女性應定期自我留意與檢查。 他強調，戰勝乳癌不代表活得好，年輕女性完成治療後，請逐步「將自己視為正常人」。若能在醫療團隊、家庭甚至社會的陪伴下調整心態，維持規律運動與健康飲食、定期覆診追蹤，會更有勇氣面對情緒困擾、睡眠障礙及重返職場的挑戰，活回原本的自己。