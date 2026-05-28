蚊咬止癢｜俾蚊咬用指甲劃十字有用？點解你最惹蚊？醫生教3招即刻止癢

隨著天氣回暖，蚊蟲開始變得活躍，被蚊叮咬後總是會令人十分痕癢，造成困擾。有醫生指出，許多人被蚊叮咬後會選擇用指甲劃十字或塗口水，但其實有３大方法有快速有效。另外，她亦指出，有5類人的體質最容易惹蚊。

蚊咬止癢｜俾蚊咬用指甲劃十字有用？ 皮膚專科醫生林昀萱在其facebook專頁上分享指，日常生活中總會有一群人「惹蚊」的體質。而其實科學上，蚊子挑選目標主要看3個因素： 1. 顏色 蚊子容易被深色物體吸引。穿深色衣服的人，相對更容易被鎖定。 2. 熱源與濕度 當蚊子靠近宿主時，牠們特別偏愛濕熱的環境。體溫較高、容易流汗的人，對蚊子來說就像一盞明燈。 3. 氣味 二氧化碳：人類呼出的二氧化碳是吸引蚊子靠近的重要化學信號。新陳代謝快、呼出二氧化碳多的人(例如剛運動完、孕婦、體型較大者)特別容易被叮。

特定體味：蚊子會被某些特定的體味吸引，而這些氣味部分來自皮膚表面共生細菌所釋放的揮發性有機化合物。 皮膚微生物多樣性：研究發現，皮膚微生物多樣性較低的人，對蚊子的吸引力通常較高。

蚊咬止癢｜點解你最惹蚊？ 有些人即使同樣被叮，但腫起的面積卻有所不同。被蚊子叮咬後的反應輕重，因人而異。主要原因如下： 1. 免疫系統反應差異 有些人體內的 IgE 過敏反應比較活躍，被叮後會釋放更多組織胺，因此紅腫、搔癢的反應特別劇烈。 2. 遺傳基因 某些基因型的人，天生對蚊子唾液中的蛋白質反應就比較強烈。 3. 性別差異 研究顯示，女性自覺的叮咬紅腫程度、癢感強度，以及被叮咬的頻率，通常高於男性。 4. 特定族群高風險 小孩：免疫系統尚未完全成熟。

過敏體質者：有氣喘、過敏性鼻炎或異位性皮膚炎的人，對蚊咬反應更強。 新環境：到有不同品種蚊子的地區旅行時，當地蚊子唾液中的蛋白質是你從未接觸過的，缺乏免疫適應，因此反應會特別劇烈。 5. 交叉過敏反應 有些人對蜜蜂、胡蜂、塵蟎、蟑螂或蝦子過敏。由於這些生物與蚊子(特別是埃及斑蚊)之間存在相似的蛋白質，可能會產生交叉過敏，導致被蚊子叮咬後出現超乎常人的嚴重反應——腫得比拳頭大、甚至發燒、淋巴腫大。

蚊咬止癢｜醫生教3招即刻止癢 李醫生指，被蚊子叮了，千萬不要亂塗口水、用指甲畫十字或用原子筆圈起來——這些方法不但沒效，還可能感染。她推介以下3大方法才是最有效的方式： 口服抗組織胺：減少腫包大小與癢感。 外用類固醇藥膏：抑制局部發炎，緩解紅腫與搔癢。 冰敷：冰冰涼涼不只舒服，還能同時抑制組織胺與非組織胺的癢感傳導路徑。