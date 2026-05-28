防曬飲食｜烈日當下太陽超毒！曬得多變黑又易老 營養師教食9種食物自帶天然防曬力

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近日香港天氣炎熱，紫外線指數甚至達到甚高或極高級別，所以一定要做好防曬！有營養師指出，正步入夏日的太陽相當毒辣，不但會令人膚色變黑，更會令皮膚老化。不過，其實在飲食上也可以做好「防曬」，有9種食物有效抵抗紫外線，減少黑色素生成。

防曬飲食｜ 營養師教食9種食物自帶天然防曬力 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，曬太陽雖然能幫助身體合成維他命D，但一不小心就會曬黑、曬傷，甚至加速肌膚老化。若想擁有天然防曬力，不只要靠外在防曬乳，吃對食物也能從內而外提升肌膚的防禦力！以下 9 種「防曬食物」，每天適量攝取，幫助抵抗紫外線、維持肌膚水潤光澤： 1. 番茄 茄紅素能抵禦紫外線，降低曬傷風險。

維他命C可抑制酪胺酸酶活性，減少黑色素生成。 2. 西瓜 同時含有茄紅素與維他命C，雙重對抗紫外線傷害。

3.堅果 富含維他命E，能減少皺紋與細紋，維持肌膚彈性，並有助預防曬傷。 4.綠茶 茶多酚能阻擋紫外線、抑制黑色素形成，同時具強效抗氧化作用。 5. 紅蘿蔔 β-胡蘿蔔素轉化為維他命A後，可防止皮膚曬後粗糙，也是維持夜間視力的關鍵營養。 6. 紅心番石榴 維他命C之王，每100公克含214.4毫克維他命C，能有效對抗紫外線與自由基傷害。 7. 莓果(藍莓、草莓、桑椹等) 富含花青素，不僅抵抗紫外線、幫助美白，還具抗氧化與抗癌功效。 8. 黃豆製品 異黃酮具抗氧化效果，能減少紫外線傷害，並刺激膠原蛋白與透明質酸生成，維持肌膚彈性。

9. 三文魚 Omega-3脂肪酸可減輕紫外線引起的皮膚發炎、老化、乾燥與敏感問題。

防曬飲食｜ 3招防曬力升級 營養師高敏敏強調，除了食物，搭配以下習慣，防曬力直接升級： 塗抹防曬乳：出門前20分鐘就要擦好，讓防曬成分均勻形成保護膜。 穿著防曬衣物：選擇UPF係數高的長袖、帽子、口罩，有效隔離紫外線。 使用遮陽傘：挑選深色傘布或內層有銀膠塗層的防曬傘，遮光效果更好。 防曬飲食｜ 曬黑了如何變白？ 營養師提醒，皮膚的代謝週期大約是 28 天。如果不小心曬黑了也別太緊張，只要持續攝取抗氧化食物，並做好外在防曬，膚色會隨著皮膚自然代謝慢慢恢復明亮。