精液帶血 因射精太少？

男性在性行為或自慰後，發現精液中帶有血液，臨床上稱之為「血精症」，發現後往往令人擔心是否染上惡疾。香港港安醫院—司徒拔道泌尿外科顧問醫生王明晧指出，「血精症在性活躍男性中相當常見，絕大多數病例屬於良性，主要與感染或射精太少引起，僅極少數個案與前列腺癌相關。但若持續超過一段時間，就應求醫檢查以排除嚴重病因。」 王明晧解釋，「血精症的精液有血，可以是鮮紅色或暗紅色。血液在裡面長久了會變成啡色．也有些病人精液白色但帶血絲。」他補充，部分患者精液可能變得濃稠或呈現綠色、淡黃色。一般而言，鮮紅色代表新鮮、近期發生的出血；暗紅或啡色則表示血液已於精囊內滯留一段時間。

生殖道感染 射精太少都出事 王明晧明確指出，「臨床上常見的原因包括射精過少或發炎感染。」最常見的病因是泌尿生殖道的感染性病變，即細菌感染。此外，頑固性或反覆發作的血精症，可能與精囊結石或射精管阻塞有關。 50歲以上須留意癌症風險 不少男士擔心血精是否癌症警號。王明晧坦言，「血精症可能和癌症有關，尤其是50歲以上的男士，發現血精症必須確保沒有前列腺癌。臨床上除了判斷嚴重程度，還須進行抽血檢測前列腺特異性抗原(PSA)，以評估患前列腺癌的風險。」至於性傳播疾病，則未必有直接關係，臨床上常見的病原體反而是大腸桿菌等腸道菌群，經由尿道逆行進入精囊引致發炎。

持續兩個月要求醫 一般血精症會自己痊癒，就算不服藥，一至三星期也會消失。王明晧指，「若服藥後兩個月再復發，或者服藥後仍有血精症，臨床上會定義為『頑固性血精症』。」若嚴重到持續一至兩個月以上，可能需要進一步做檢查，例如精囊鏡檢查，是否有精囊石或精管局部閉塞問題。 不會傳染伴侶 王明晧強調，「血精症不會影響生育能力和性能力。因為血是從精囊出來，而精子是從睾丸產生。血精症通常是感染，對性能力或生育能力以及睾丸功能都沒有影響。」亦都不會傳染伴侶，因為炎症一般很局部。但他建議，「症狀活躍期可暫停性活動，直至完成抗生素療程(一般為2至3星期)且炎症消退，以幫助恢復。」部分瘀血需要數次射精才能完全清除，清除後便回復正常。

避免縱慾或禁慾 預防血精症，王明晧建議，「若縱慾過度就要休息，不要令身體太受損。」相反，對於年長、性活動較少的男性，鼓勵定時射精，避免精管閉塞。另外，戒除煙酒、避免長期久坐或長時間騎乘單車，以減少對前列腺的壓迫，均有助降低前列腺發炎及血精症的風險。