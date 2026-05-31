翳焗悶熱人煩躁 夏季養生2招 加1款茶飲助解暑降火

大雨過後，天氣愈來愈熱，很多人也開始有煩躁上火、食慾下降的表現，甚至有心緒不寧的情況。想在夏季保持健康，大家就要注意兩項日常保健，並且可飲用一款清爽解膩的茶飲，有助順利度過炎熱天氣。

夏天易心神不寧 立夏過後溫度開始逐漸攀升，心神易受到擾動，出現心神不寧的狀況，這時除了保持情緒穩定，還要加強對心臟的保養，尤其是老年人不可有過激之行，並要保持愉快的狀態。 不想天氣變化影響健康，踏入夏季後大家宜執行以下2個日常保健重點： 飲食清淡——避免重口味食物，如燒烤、煎炸、辛辣和甜食等，以及損害腸胃消化功能的冷飲、生食，同時要謹記補充足夠水分，別等到口渴才喝。

生薑調味——俗語云「冬吃蘿蔔夏吃薑」，生薑是夏季調味良品，菜餚適當加點，不但開胃，幫助陽氣的生發，更可以避免夏季寒涼食物吃多而損傷脾胃陽氣。

桑菊檸檬茶 最後分享一款養生茶飲「桑菊檸檬茶」，味道酸甜微清香，檸檬果酸中和桑葉微苦，入口清爽解膩，適合替代夏日含糖飲料。且茶中的桑葉、菊花能疏散風熱，薄荷利咽解表，檸檬、蜂蜜生津潤燥。做法亦十分簡單，將桑葉5克、菊花5克加入300毫升水煮滾5分鐘，熄火後加入薄荷3克、鮮檸檬2片燜焗3分鐘，最後以蜂蜜或冰糖調味即可。