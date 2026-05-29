行路腳痛｜行路會腳痛唔關距離事！元兇係關對鞋事？醫生揭3類鞋款傷腳/傷膝/傷腰

走路後會腳痛竟因鞋子所致？有醫生指出，其實走路後出現的腳痛感覺，並不一完全是與「走太多路」有關，而是與鞋有關，因為日常穿的鞋子其實不適合長時間行走。醫生解釋原因，並指出常見有3類鞋款，不但會傷及腳底，膝蓋與腰部也會一同受害。

行路腳痛｜行路會腳痛唔關距離事！

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人以為，長時間走路導致腳底、膝蓋和腰痠背痛，原因是「走太多」。而元兇其實不是距離，而是你穿的那雙鞋。黃醫生指出，每次連假過後，診所總會有一批患者，症狀出奇地一致：

腳底痛(典型的足底筋膜炎)

膝蓋痠痛

腰部痠痛

行路腳痛｜醫生揭3類鞋傷腳/傷膝/傷腰

經問診後發現患者的共同地表示自己會穿平常穿的鞋子長時間行走，而問題正出於這裡。長時間行走時，以下3種鞋子最危險：