行路腳痛｜行路會腳痛唔關距離事！元兇係關對鞋事？醫生揭3類鞋款傷腳/傷膝/傷腰

走路後會腳痛竟因鞋子所致？有醫生指出，其實走路後出現的腳痛感覺，並不一完全是與「走太多路」有關，而是與鞋有關，因為日常穿的鞋子其實不適合長時間行走。醫生解釋原因，並指出常見有3類鞋款，不但會傷及腳底，膝蓋與腰部也會一同受害。
行路腳痛｜行路會腳痛唔關距離事！
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人以為，長時間走路導致腳底、膝蓋和腰痠背痛，原因是「走太多」。而元兇其實不是距離，而是你穿的那雙鞋。黃醫生指出，每次連假過後，診所總會有一批患者，症狀出奇地一致：
腳底痛(典型的足底筋膜炎)
膝蓋痠痛
腰部痠痛
行路腳痛｜醫生揭3類鞋傷腳/傷膝/傷腰
經問診後發現患者的共同地表示自己會穿平常穿的鞋子長時間行走，而問題正出於這裡。長時間行走時，以下3種鞋子最危險：
第一種：平底完全無支撐的鞋(拖鞋、帆布鞋)
這類鞋子完全沒有足弓支撐。當你長時間站立或行走，足底筋膜缺乏支撐，壓力會全部落在筋膜上，走久了直接發炎。
第二種：過軟的鞋(踩起來很舒服的那種)
很多人以為「愈軟愈舒服」，但過軟的鞋子缺乏穩定性。你每走一步，腳都在鞋內輕微晃動，等於每一步都在「微扭傷」。長期下來，膝蓋和踝關節的壓力會暴增，疼痛隨之而來。
第三種：硬底鞋(皮鞋、薄底鞋)
硬底鞋完全無法吸震。當你走在堅硬的路面上，每一步的衝擊力都會直接從腳底傳到膝蓋，再往上傳到脊椎。沒有緩衝的結果，就是關節和脊椎一起承受傷害。
行路腳痛｜著錯鞋2大後果
黃醫生解釋，當長時間行走，本質上就是「重複負荷」。每走一步，足底筋膜就要被拉扯一次。當走上幾萬步，就是幾萬次拉扯。所以，當鞋子無法提供足夠支撐和吸震功能時：
足底筋膜過度拉扯 → 足弓塌陷風險上升 → 足底筋膜炎
衝擊力無法被吸收 → 膝蓋、髖關節、腰椎壓力累積 → 關節疼痛
另外，研究早已證實，不良的鞋類支撐與足底筋膜炎、膝關節疼痛之間存在高度相關。
行路腳痛｜醫生教4招選合適鞋款
黃醫生指出，若接下來有長時間行走的計劃(不論是逛街還是旅行)，請務必依照以下4個原則選鞋：
1. 選擇有「足弓支撐」的鞋
足弓支撐能有效減少足底筋膜過度拉扯，預防足底筋膜炎，也能避免扁平足在長時間行走後惡化。
2. 選擇「中等硬度」的鞋，不是愈軟愈好
太軟的鞋不穩定，增加踝關節負擔；太硬的鞋無法吸震，衝擊力直上膝蓋與脊椎。理想的鞋子應該要有回彈性，但不會塌陷。
3. 鞋底要有吸震設計
吸震設計能有效降低「地面反作用力」，減少每一步對膝關節與髖關節的衝擊累積。
4. 每2至3小時休息一下
讓足底筋膜與腿部肌肉有機會恢復，避免「累積性微損傷」。
行路腳痛｜4類人最高危
黃醫生提醒，如果你是以下族群，選錯鞋的代價會比一般人更大：
扁平足 / 高足弓
體重較重
曾有膝痛、足底筋膜炎病史
久站工作者(醫護人員、老師、服務業)
這些高風險族群對鞋子的要求更高。走久了會痛，不是你的身體不行，而是你的鞋子不夠專業。他提醒若要走5個小時，鞋子比你的體力還重要。穿對鞋，你可以輕鬆走完全程；穿錯鞋，你可能要在床上躺三天。