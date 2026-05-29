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健康
出版：2026-May-29 07:00
更新：2026-May-29 07:00

行路腳痛｜行路會腳痛唔關距離事！元兇係關對鞋事？醫生揭3類鞋款傷腳/傷膝/傷腰

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Joe53

行路腳痛｜行路會腳痛唔關距離事！元兇係關對鞋事？醫生揭3類鞋款傷腳/傷膝/傷腰

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走路後會腳痛竟因鞋子所致？有醫生指出，其實走路後出現的腳痛感覺，並不一完全是與「走太多路」有關，而是與鞋有關，因為日常穿的鞋子其實不適合長時間行走。醫生解釋原因，並指出常見有3類鞋款，不但會傷及腳底，膝蓋與腰部也會一同受害。

行路腳痛｜行路會腳痛唔關距離事！

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人以為，長時間走路導致腳底、膝蓋和腰痠背痛，原因是「走太多」。而元兇其實不是距離，而是你穿的那雙鞋。黃醫生指出，每次連假過後，診所總會有一批患者，症狀出奇地一致：

  • 腳底痛(典型的足底筋膜炎)

  • 膝蓋痠痛

  • 腰部痠痛

行路腳痛｜醫生揭3類鞋傷腳/傷膝/傷腰

經問診後發現患者的共同地表示自己會穿平常穿的鞋子長時間行走，而問題正出於這裡。長時間行走時，以下3種鞋子最危險：

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第一種：平底完全無支撐的鞋(拖鞋、帆布鞋)

  • 這類鞋子完全沒有足弓支撐。當你長時間站立或行走，足底筋膜缺乏支撐，壓力會全部落在筋膜上，走久了直接發炎。

第二種：過軟的鞋(踩起來很舒服的那種)

  • 很多人以為「愈軟愈舒服」，但過軟的鞋子缺乏穩定性。你每走一步，腳都在鞋內輕微晃動，等於每一步都在「微扭傷」。長期下來，膝蓋和踝關節的壓力會暴增，疼痛隨之而來。

第三種：硬底鞋(皮鞋、薄底鞋)

  • 硬底鞋完全無法吸震。當你走在堅硬的路面上，每一步的衝擊力都會直接從腳底傳到膝蓋，再往上傳到脊椎。沒有緩衝的結果，就是關節和脊椎一起承受傷害。

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行路腳痛｜著錯鞋2大後果

黃醫生解釋，當長時間行走，本質上就是「重複負荷」。每走一步，足底筋膜就要被拉扯一次。當走上幾萬步，就是幾萬次拉扯。所以，當鞋子無法提供足夠支撐和吸震功能時：

  • 足底筋膜過度拉扯 → 足弓塌陷風險上升 → 足底筋膜炎

  • 衝擊力無法被吸收 → 膝蓋、髖關節、腰椎壓力累積 → 關節疼痛

另外，研究早已證實，不良的鞋類支撐與足底筋膜炎、膝關節疼痛之間存在高度相關。

行路腳痛｜醫生教4招選合適鞋款

黃醫生指出，若接下來有長時間行走的計劃(不論是逛街還是旅行)，請務必依照以下4個原則選鞋：

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1. 選擇有「足弓支撐」的鞋

  • 足弓支撐能有效減少足底筋膜過度拉扯，預防足底筋膜炎，也能避免扁平足在長時間行走後惡化。

2. 選擇「中等硬度」的鞋，不是愈軟愈好

  • 太軟的鞋不穩定，增加踝關節負擔；太硬的鞋無法吸震，衝擊力直上膝蓋與脊椎。理想的鞋子應該要有回彈性，但不會塌陷。

3. 鞋底要有吸震設計

  • 吸震設計能有效降低「地面反作用力」，減少每一步對膝關節與髖關節的衝擊累積。

4. 每2至3小時休息一下

  • 讓足底筋膜與腿部肌肉有機會恢復，避免「累積性微損傷」。

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扁平足成因 甚麼是扁平足？ 扁平足症狀 如何判斷自己是否患上扁平足？ 踩濕腳底，將腳印在石地或紙張上，觀察足弓印的面積。假如內側足弓相對另一邊腳，或雙腳都有明顯內側足印，或許已患扁平足。 扁平足的治療及矯正方法1 扁平足的治療及矯正方法2 扁平足可以被根治嗎？ 如患上嚴重扁平足，需要進行手術嗎？

行路腳痛｜4類人最高危

黃醫生提醒，如果你是以下族群，選錯鞋的代價會比一般人更大：

  1. 扁平足 / 高足弓

  2. 體重較重

  3. 曾有膝痛、足底筋膜炎病史

  4. 久站工作者(醫護人員、老師、服務業)

這些高風險族群對鞋子的要求更高。走久了會痛，不是你的身體不行，而是你的鞋子不夠專業。他提醒若要走5個小時，鞋子比你的體力還重要。穿對鞋，你可以輕鬆走完全程；穿錯鞋，你可能要在床上躺三天。

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