為食原因｜心血來潮想瘋狂食甜嘢？可能壓力太大！營養師揭5大營養求救訊號

嘴饞的原因竟是身體發出警號？有營養師指出，若突然冒出現想吃甜食、炸物或澱粉的念頭時，有可能是身體發出的求救訊號，表達身體可能缺乏某種營養素或各種情況。營養師指出，有5大營養求救訊號必須正視，而非一味壓抑或放縱。

為食原因｜營養師揭5大營養求救訊號 營養師張語希在其facebook專頁上分享指，許多人在日常生活中，經常經歷「明明剛吃飽，卻強烈渴望特定食物」的狀況，例如甜點、炸物、咖啡或酒精。張語希表示，這並非單純的意志力薄弱，而可能是身體正在透過食慾訊號，反映某種營養素的缺乏或代謝失衡。她整理出5種常見的飲食渴望與其對應的營養缺口，有助你更精準地解讀身體需求： 1. 渴望甜食、蛋糕 可能缺乏營養素：鉻

生理機制：鉻協助胰島素功能穩定。當體內鉻不足時，血糖波動加劇(尤其是餐後血糖快速下降)，促使大腦發出對甜食的強烈需求，以快速提升血糖。

建議替代食物：全穀類(糙米、燕麥)、牛肉、西蘭花。 2. 渴望朱古力 可能缺乏營養素：鎂

生理機制：鎂具有鎮定神經、紓緩肌肉緊繃的作用。缺乏鎂時，焦慮感、失眠與肌肉僵硬會增加，而朱古力(尤其是高純度)富含鎂，身體因而產生渴望。

建議替代食物：85%以上黑朱古力(適量)、堅果、深綠色蔬菜。 3. 渴望麵包、澱粉類食物 可能缺乏營養素：色胺酸或蛋白質

生理機制：碳水化合物攝取會刺激胰島素分泌，以幫助色胺酸穿越血腦屏障，合成血清素(快樂荷爾蒙)。當蛋白質或色胺酸不足時，身體會藉由渴求澱粉來啟動這條情緒調節路徑。

建議替代食物：雞蛋、雞胸肉、無糖豆漿(富含蛋白質與色胺酸)。 4. 渴望炸物、鹹食 可能缺乏：水分或電解質(尤其是鈉)

生理機制：輕微脫水或電解質不平衡時，身體可能誤判為需要補充鈉鹽，因而產生對鹹脆、高油脂食物的強烈渴望。

建議替代措施：先飲用300毫升溫開水或無糖椰子水，補充水分與電解質，再觀察渴求是否緩解。 5. 渴望酒精或咖啡 可能缺乏營養素：鈣

生理機制：長期神經繃緊、壓力大時，身體對放鬆感的需求增加。酒精與咖啡因雖然能暫時調節情緒。

建議替代食物：牛奶、黑芝麻、小魚乾(富含鈣質)。 營養師提醒，當食慾衝動來臨時，不妨先暫停片刻，辨識身體真正需要的營養，而非直接歸咎於自制力不足。透過精準補充缺乏的營養素，往往能有效平息「瘋狂想吃」的慾望，同時改善疲勞、壓力與睡眠品質。

為食原因｜3症狀是慢性疲勞警號 另外，若頻繁且強烈的食慾異常，也可能是身體長期能量透支或慢性疲勞的警訊。若經常出現以下狀況： 睡再久，醒來仍感疲憊 午後依賴甜食或咖啡提神 壓力一來就陷入暴食循環 則建議從飲食、睡眠與荷爾蒙全面檢視生活形態。