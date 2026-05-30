減脂喝酒｜減脂期也可以小酌？喝酒應酬都不會功虧一簣！營養師教4招微醺保持體態

減重期間要喝酒但又怕熱量高？有營養師指出，在減脂期其實可以適度喝酒，而且不用擔心會功虧一簣，她推介4大方法，讓大家在微醺之餘恢可以保持體態。

減脂喝酒｜減脂期也可以小酌？ 營養師彭逸珊在其Facebook專頁上分享指，有些人可能會焦慮自己減脂期間到酒吧或應酬喝酒會影響效果，而酒精的熱量確實不低，1克就有7Kcal，幾乎就如油脂(9Kcal)。營養師表示，明白「喝一杯」往往不只是喝酒，而是釋放壓力、與朋友交心的儀式感，所以她指出有4個方向，可以在微醺時，依然保持體態： 1. 清楚酒精熱量，選低卡優先 高熱量酒類：含糖調酒、高粱、威士忌

中熱量酒類：白酒、紅酒

低熱量酒類：原味氣泡酒、啤酒(注意分量)。

2. 避免空腹吸收 空腹喝酒會讓酒精吸收更快，也更容易失控。喝酒前30分鐘，先吃一份蛋白質(蛋、無糖豆漿或鮮奶等)，有助延緩胃排空，控制酒量與食慾。 3. 稀釋濃度，減少實際酒精量 酒精1公克7Kcal，愈濃熱量愈高。建議加冰、無糖氣泡水或其他無糖飲品，有助降低實際酒精攝取量。 4. 避開下酒菜隱形熱量炸彈 聰明選烤串、毛豆、涼拌海帶、海蜇皮、小黃瓜、涼拌豆腐等，盡量避開炸物、糖醋、勾芡食物。 彭逸珊最後提醒，隔天記得多喝水，有助代謝酒精和消除水腫。