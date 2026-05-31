低血壓｜每次企起身都眼前一黑？伴隨6大症狀須求醫！醫生教7招改善症狀

每當一站起就會有頭暈感覺，即代表需要求醫檢查？有醫生指出，有些患者可能會出現坐著站起來時出現眼前一黑或頭暈的感覺，若這種情況是伴隨6大症狀就要留意須及時求醫檢查，不能輕忽。醫生亦指出，當生活中出現這種情況，有7大建議有助改善症狀。

低血壓｜姿勢性低血壓6大成因 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，不少人都有類似經驗，站起來的那瞬間會眼前一片黑或頭腦暈了一下，有時還得扶著東西才站穩。醫學上稱為「姿勢性低血壓」。即是當從躺著或坐著的姿勢快速站起來時，身體的血壓反應跟不上，導致大腦暫時性血液供應不足，出現頭暈、視線模糊、甚至差點昏倒的感覺。臨床上的診斷標準為站起來後的3分鐘內，收縮壓下降超過20毫米汞柱，或舒張壓下降超過10毫米汞柱。在正常情況下，站立時重力會讓血液往下半身流動。身體會透過自律神經(尤其是交感神經)迅速收縮血管、加快心跳，把血液送回大腦。不過，若調節機制反應較慢或效率不佳，就容易出現暈眩。常見的誘發因素如下：

水分不足(輕度脫水) 長時間維持坐姿或臥床 自律神經功能較弱(例如長期壓力大、睡眠不足) 年齡增長導致血管彈性下降 服用某些藥物(如降血壓藥、利尿劑) 貧血或營養攝取不均衡

低血壓｜伴隨6大症狀須求醫 劉醫生表示，多數輕微的姿勢性低血壓並不嚴重，透過調整生活習慣就能改善。不過，若經常發生，或已經影響到日常活動，就不能掉以輕心。當出現這些情況，建議盡快求醫： 頭暈嚴重，甚至曾經昏倒 同時有胸悶、心悸、呼吸不順 症狀在短時間內變得非常頻繁 本身有心血管疾病或糖尿病 伴隨體重不明原因下降、極度疲倦 懷疑是藥物引起的副作用

低血壓｜醫生教7招改善症狀 另外，劉醫生亦列出7大日常改善方法： 1. 動作放慢 起床或從椅子上站起來時，採「分段式」進行，先坐著適應一下，再慢慢站起，給身體幾秒鐘的時間調節。 2. 喝足水分 每天攝取足夠的水，特別在天氣炎熱或流汗較多時。脫水是姿勢性低血壓很常見的原因。 3. 適度補充電解質 容易頭暈的人，可適量攝取鹽分與電解質來穩定血壓(但高血壓患者需先諮詢醫生)。 4. 規律運動 特別是強化下肢肌群的活動，例如快走、深蹲，有助於促進血液回流，減少站立時的不適。

5. 避免空腹太久 血糖過低會讓頭暈更明顯，建議定時吃三餐。 6. 留意營養補充 下列營養素對改善症狀有幫助： 維他命B群：支持神經系統功能

鐵質：預防貧血

鎂：協助血管調節與神經穩定

Omega-3脂肪酸：維持血管健康 7. 管理壓力與睡眠 長期壓力會影響自律神經的調控能力。睡得好及適時放鬆，有助於改善症狀。 劉醫生表示,姿勢性低血壓雖然常見，也多數可以改善，但它有時候是身體發出的提醒，可能是水喝不夠、壓力太大，或是自律神經失衡。偶爾發生不必過度擔心，但如果頻繁出現、甚至影響生活品質，建議找醫生檢查，找出真正的原因。