年輕女子反覆胃痛竟是生膽石　愛外食、作息亂小心惡化成急性膽囊炎

今年27歲王小姐，長期忍受上腹悶痛與右上腹疼痛，原以為只是一般胃炎，在診所服藥後卻始終未改善，甚至影響工作與生活。直到就醫接受腹部超聲波檢查，才發現是膽結石合併膽囊發炎。後來她在醫生的建議下，接受單孔腹腔鏡手術切除膽囊，才解決長期腹痛問題。台北慈濟醫院一般外科醫生陳昱天提醒，近年因外食比例增加與飲食油膩，膽結石已有明顯年輕化趨勢，若面臨反覆上腹痛，切勿自行診斷為胃病，應及早尋求專科檢查，釐清病因。
膽結石年輕化 外食與作息亂成隱形風險
陳昱天醫生指出，膽囊位於肝臟下方，負責儲存與濃縮膽汁，協助脂肪消化。過去膽結石較常見於中老年族群，但近年門診觀察，患者有明顯年輕化趨勢，推測與外食比例高、飲食油膩及生活作息不規律有關。
陳昱天醫生提到，約九成以上膽囊炎與膽結石有關，若結石阻塞膽囊出口，反覆刺激便可能引發發炎。很多患者一開始會有餐後右上腹不適、噁心的症狀，有些人甚至會牽扯到背部或肩膀疼痛，極易與胃痛混淆，臨床上不少患者多像王小姐一樣，因為反覆發作，甚至從膽結石惡化成膽囊炎，嚴重影響工作，才想到就醫治療。
腹部超聲波搭抽血診斷 單孔腹腔鏡縮短手術恢復期
至於膽結石甚至於膽囊炎該如何檢查與診斷？陳昱天醫生表示，臨床多先以腹部超聲波為主，必要時會搭配抽血檢查，評估是否已有發炎或膽道阻塞情況。治療方面，膽囊切除仍是主要方式。他解釋，過去傳統手術需較大傷口，術後疼痛與恢復期較長；如今腹腔鏡微創手術已成主流，可透過肚臍及數個小傷口完成，甚至能採單孔手術，將傷口隱藏於肚臍內，減少疼痛與疤痕，也讓患者更快恢復日常生活。
規律飲食與控油脂 降低膽結石發生風險
陳昱天醫生提醒，若反覆出現上腹痛、右上腹不適或消化不良等情況，應盡早就醫檢查，避免長期誤認為胃病而延誤治療。平時則建議維持規律飲食、減少高油脂攝取、適度運動與控制體重，以降低膽結石發生風險。
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