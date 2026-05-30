年輕女子反覆胃痛竟是生膽石　愛外食、作息亂小心惡化成急性膽囊炎

今年27歲王小姐，長期忍受上腹悶痛與右上腹疼痛，原以為只是一般胃炎，在診所服藥後卻始終未改善，甚至影響工作與生活。直到就醫接受腹部超聲波檢查，才發現是膽結石合併膽囊發炎。後來她在醫生的建議下，接受單孔腹腔鏡手術切除膽囊，才解決長期腹痛問題。台北慈濟醫院一般外科醫生陳昱天提醒，近年因外食比例增加與飲食油膩，膽結石已有明顯年輕化趨勢，若面臨反覆上腹痛，切勿自行診斷為胃病，應及早尋求專科檢查，釐清病因。

膽結石年輕化 外食與作息亂成隱形風險

陳昱天醫生指出，膽囊位於肝臟下方，負責儲存與濃縮膽汁，協助脂肪消化。過去膽結石較常見於中老年族群，但近年門診觀察，患者有明顯年輕化趨勢，推測與外食比例高、飲食油膩及生活作息不規律有關。

陳昱天醫生提到，約九成以上膽囊炎與膽結石有關，若結石阻塞膽囊出口，反覆刺激便可能引發發炎。很多患者一開始會有餐後右上腹不適、噁心的症狀，有些人甚至會牽扯到背部或肩膀疼痛，極易與胃痛混淆，臨床上不少患者多像王小姐一樣，因為反覆發作，甚至從膽結石惡化成膽囊炎，嚴重影響工作，才想到就醫治療。