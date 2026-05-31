酒癮、藥癮戒唔斷係意志力唔夠？恐怕同成人ADHD、抑鬱症有關

許多成癮者家屬常聽見「我會改」、「下次不會了」等承諾，卻眼睜睜看著親友在飲酒、用藥、後悔與復發的循環中掙扎，這讓陪伴者常在擔心、憤怒與無力感間擺盪，不知該如何協助。臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫生陳奇指出，反覆飲酒或用藥往往並非單純「沒有決心」，背後可能潛藏尚未被辨識出的抑鬱、焦慮或成人專注力不足過度活躍症(ADHD)，這些精神共病常是導致患者難以維持改變的關鍵因素。

成人過動症不是「坐不住」可能反應為意志力、抗壓性不足 根據研究顯示，在物質使用疾患的成人患者中，約有兩成以上合併有ADHD問題。陳奇醫生解釋，成人ADHD的表現與大眾印象中「小孩坐不住」的樣貌不同，更多是體現在注意力難以維持、時間管理困難、衝動行為或情緒起伏。有些個案長期在人際與工作中受挫，若未經正確辨識，常會被歸為意志力差或抗壓性不足，導致部分患者試圖以酒精、鎮靜安眠藥等成癮物質來調節壓力。 「三重診斷」全面觀察 能較有效給予專業治療

在臨床實務上，成癮、抑鬱與成人ADHD同時存在的「三重診斷」並不少見，這對患者與家屬皆是沉重負擔。陳奇醫生指出，若個案同時面臨酒精依賴、情緒低落與過動症狀，若僅處理飲酒或用藥行為，卻忽略了背後的情緒困擾與ADHD核心問題，往往會使治療成效受限。透過完整的專業評估，並依據患者狀況同步安排整合護理，較能觀察到患者的物質使用、情緒狀態是否有逐步趨於穩定。

家人陪伴成癮患者 也要維持自己身心平衡 陪伴酒藥癮患者是一段長期且艱辛的歷程，家屬往往承擔了過多壓力。陳奇醫生建議，家人的角色並非成為監督者的偵探或警察，也不應獨自承擔所有治療責任。若發現病患反覆承諾卻未能維持，或物質使用已嚴重影響生活、工作與人際關係，甚至合併明顯的注意力不集中、失眠或焦慮等情形，應及早尋求醫療評估。讓專業團隊介入，家屬才能在支持患者的同時，維持自身的心理健康。 尋求專業醫療資源 助個案回歸生活常軌