50歲男行快兩步就胸悶、標冷汗！一查冠狀動脈嚴重阻塞 醫生揭示常見警號

一名五十歲男子過去五個月只要稍微走快一點、爬樓梯或久坐，胸口便出現緊縮感與冒冷汗，甚至半夜痛醒。亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄提醒，這類非典型症狀極可能是冠狀動脈嚴重阻塞的警號，若未及時處置恐引發急性心肌梗塞，大眾切勿自行判斷延誤就醫。

冠狀動脈嚴重阻塞 經心導管精準置放心臟支架 王宇澄主任說明，透過心臟血管斷層掃描攝影能協助臨床判斷，觀察患者右冠狀動脈極度狹窄，且左前降支動脈亦有高達百分之七十阻塞情形，血液幾乎無法順利通過。經醫病溝通後，團隊先利用心導管檢查與氣球擴張手術確認阻塞確切位置，隨後在右冠狀動脈與左前降支動脈，分別置放塗藥心臟支架以撐開血管。 血管急速阻塞 粥樣斑塊破裂及血栓形成有關 針對冠狀動脈在兩年內從通暢轉為嚴重阻塞的情形，王宇澄主任進一步解析背後可能的機制。研究觀察指出，血管短期內急速阻塞多半與粥樣斑塊破裂及血栓形成有關。此外，現代人常見的心理壓力、情緒波動或過度勞累，都可能促使血壓升高與心跳加快，增加斑塊破裂機率。由於阻塞初期往往不會出現明顯劇烈疼痛，容易讓患者錯失早期介入的時機。

醫籲三高族留意 胸悶、喘不過氣是警號 預防心血管疾病病發，日常風險管控與健康識能至關重要。王宇澄主任提醒，若持續出現胸悶、喘不過氣或容易疲勞等非典型症狀，特別是有吸煙習慣、三高病史與家族心血管病史的高危險群，應盡速就醫評估。此外，術後患者務必戒煙、控制三高與保持健康飲食；若已置放支架則需遵照醫囑嚴格服用抗血小板藥物，切勿自行停藥以免導致支架急性阻塞。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】