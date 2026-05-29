健康科學飲食 助防肌少症

香港營養學會會長丁浩恩博士指出，「港人面對的營養及健康風險不容忽視，當中包括體重管理不足、體脂偏高，以及部分長者體能指標偏低。這些數據背後直接連結糖尿病、代謝綜合症、心臟血管健康及脂肪肝等慢性疾病風險，社會須更主動地關注並及早介入。」

為提升公眾營養意識，香港營養學會早前趁「全民營養周」推廣健康生活模式，舉辦了「『營』接健康樂齡」講座，以「營養餐桌，家庭健康」為主題，建議市民從家庭日常飲食開始，與家人一同建立均衡的飲食習慣。

講座當天同時為45名40至80歲市民作健康評估。數據顯示，26%接受測試者體脂率偏高(12人)，46.7%人士過重(BMI達23kg/m2或以上)，且均存在中央肥胖風險問題(腰圍：女性80厘米以上、男性90厘米以上)。經肌少症風險評估問卷SARC問卷分析，整體肌肉減少症風險低，但仍有20%人小腿圍度不理想(女性33厘米以下、男性34厘米以下)，其中4人配合問卷評分篩檢結果或有肌少症潛在風險，另有9%的手握力被評為低肌肉力量(女性18公斤以下、男性28公斤以下)。

隨年齡增長，飲食方面應作出適當調整，才能「食得健康」。香港營養學會副會長、英國註冊營養學家、香港理工大學食品科學及營養學系助理教授羅家禧博士表示，長者的飲食應該以「三低一高」為基本原則，「『三低』是指多選低脂或少油、低鹽(鈉)和低糖的食物，而『一高』是要吃高纖食物。另外，老友記也要確保能攝入足夠優質蛋白質和鈣質，及必須補充足夠水分。」實際執行上，可跟從以下建議。

攝取足夠優質蛋白質可預防肌肉流失；全穀物除富含膳食纖維，也有助維持腸道健康和穩定血糖；而蔬果能為身體補充維生素和礦物質。

肌少症多見於長者

肌少症的特點是肌肉的力量和質量降低，多發生於中老年時期。羅家禧指出，「肌少症相當常見，會影響患者的肌肉和骨骼健康，降低生活能力和質素，是造成長者虛弱、跌倒和骨折的主要原因。當事故發生時，長者很可能需要住院和接受手術，嚴重可能增加死亡、失能等併發症的風險。」

著重蛋白質攝取

應對肌少症，羅家禧建議長者一日三餐都應進食含有蛋白質食物，「早餐可食用饅頭配一杯豆漿或牛奶，再配上一隻雞蛋，就已有兩份蛋白質。」另外，長者應每兩日最少一餐包含紅肉，紅肉含有豐富的鐵質，讓身體蛋白質和鐵質均不缺。黃豆製品、高鈣牛奶或加鈣豆奶，也是攝取蛋白質的好選擇。