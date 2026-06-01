美國Z世代流行隨身帶「情緒急救包」抗焦慮 醫生認同：靠感官刺激助紓壓

近年來，愈來愈多人希望能提前為可能突如其來的颱風、地震等災難做好準備，也意識到防災緊急救難包的重要性，同樣的道理，若擔心焦慮或恐慌的突然來襲，也可嘗試打造專屬的「情緒急救包」應對！《紐約郵報》報道，在美國Z世代年輕族群中，隨身攜帶「焦慮包(anxiety bag)」逐漸成為應對焦慮症的工具之一，裡頭一般裝有薄荷糖、冰敷袋、香氛精油、紓壓玩具、藥物等物品，專家指出，焦慮包裡的物品雖無法根治身心疾患，但在急性發作時確實可能有助轉移注意力和平復情緒，若想要嘗試這個方法，建議可依照個人需求選擇相應的物品。

Z 世代打造「隨身急救包」 應對焦慮突然來襲 22歲的美國市民Hannah Fowles表示，有一次她曾在下班後出現強烈恐慌症狀，全身發熱、無法冷靜，連平時有效的深呼吸與在黑暗的房間躺著休息都無法緩解，直到她看到了自己與治療師共同準備的「焦慮包」。她打開包包，拿出裡面的藥物，在服藥後搭配冰敷袋冷敷頸部、使用隨身風扇降溫，再緊握著紓壓玩具，約10分鐘後情緒逐漸平穩、順利入睡，在過去她通常需要花更多時間才能冷靜下來。此後這個「焦慮包」也成為她日常外出的固定配備。

另一名24歲的美國市民Stefany Staples患有焦慮症，還伴隨心悸、頭暈、呼吸急促等症狀，後來參考網路建議自製焦慮包，放入薰衣草精油、酸味糖果等物品。她也分享自身經驗表示，氣味與味覺的刺激能幫助自己暫時轉移注意力。與「焦慮包」相似的便攜式工具包逐漸透過網路在Z世代之間流行起來。 醫解析為何「焦慮包」有用 感官刺激暫時中斷焦慮蔓延 美國行為神經科學專家Kyra Bobinet醫生對此表示，像是正念練習、身體掃描(Body Scan)等確實是應對焦慮症或恐慌症發作的方法之一，不過身處在巨大壓力和感官超載的環境下，有些患者可能很難記得要去做這些事。這時使用「焦慮包」裡的工具，則可讓人專注於其他感官的刺激，避免注意力過度集中在情緒反應上。

Jenny Martin臨床心理師進一步指出，焦慮與神經系統過度活躍有關，過程中若有冰敷、強烈氣味或酸味糖果等刺激介入，可將注意力重新拉回當下的五感體驗。不過她強調，這些方法無法從根本解決身心問題，但她也觀察到其應對急性狀況的潛在益處，尤其是搭配認知重構、暴露療法等技巧的應用。

要如何準備適合自己的「焦慮包」？醫生：依個別需求而定 美國身心科MaryEllen Eller醫生表示，釐清引發焦慮的原因所在，可幫助自己了解哪些工具有助於平復情緒。對於容易受刺激的人來說，限制感官輸入的工具，例如配戴降噪耳機、聽較緩和的音樂等，可能相對有效。如果情緒的波動是來自對未來的不確定性，總是在思考「如果這樣……會怎樣」等，則可嘗試放鬆技巧，包括咀嚼薄荷口香糖或薑糖等等可帶來強烈的感官體驗，同時有意識地去感受它們的氣味、味道和質地；小巧、有紋理的物品可以提供觸覺刺激。