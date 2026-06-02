濕重纏身百病生！中醫師提醒：忽視濕氣恐致面黃肥腫、濕敏、氣虛 1好物有效健脾袪濕 預防健康問題

10個港人9個都有濕重問題！濕重不單止受天氣及環境影響，亦與日常生活習慣息息相關。中醫指出，香港本身濕度已偏高，加上都市人不良生活習慣，例如長時間處於冷氣環境、經常進食生冷飲品及缺乏運動，均容易令濕氣在體內積聚，體內濕毒愈積愈深，不但會影響外觀，同時亦會引發臟腑健康問題，後果不堪設想！
濕氣容易引致兩大臟腑問題
▪︎ 濕氣在脾 → 脾虛人醜
當濕氣積聚於脾，脾胃功能受阻，水液無法正常代謝，便容易出現脾虛情況。脾虛不但影響消化，更會直接影響外觀，例如疲倦無精神、身重眼袋大、面色發黃及肚脹脹等。
▪︎ 濕氣在肺 → 肺弱氣短
當濕氣困於肺臟，會影響肺氣宣發與肅降功能，令氣的運行變得不順。例如痰多咳嗽、胸悶氣虛、皮膚痕癢、舌苔厚膩。久而久之令身體抵抗力下降。
濕重因脾虛而起
何醫師指出，脾胃被視為「氣血生化之源」，一旦功能受損，水分代謝能力下降，便容易令水液滯留於體內，形成濕氣。香港天氣長期潮濕，加上都市人飲食不節、久坐少動及經常受冷氣影響，均會逐漸損傷脾胃。當濕氣愈積愈多，會進一步困阻脾臟，出現「脾虛易生濕，濕重則脾更虛」的惡性循環，令浮腫及疲倦等徵狀愈趨明顯。
祛濕不宜急進 否則或適得其反
不少人會嘗試以各種方法快速「祛濕」，例如飲利濕飲品、檸檬飲品等，希望短時間內袪水消腫。不過，何醫師指出，祛濕其實不宜急進，因為濕氣具有「黏滯」特性，容易滯留於臟腑及經絡之中，若一味追求速效，反而可能影響脾胃及整體代謝功能，導致濕氣更難化解。祛濕需循序漸進，透過調整飲食、作息及中藥材調理。
祛濕必需「袪濕、健脾、抗濕」三管齊下 推薦三大袪濕中藥材
要從根本解決脾虛濕重問題，中醫指出必須從「袪濕」、「健脾」及「增強衛氣」三方向同步入手，三管齊下，才能健脾袪濕同時防止外濕入侵，達致標本兼治。
（一）袪濕 – 快速排走體內濕氣：防己、苡仁（薏米）
防己及苡仁具利水袪濕功效，可有效幫助身體排走多餘水分及濕氣，改善浮腫及疲倦感，從源頭減輕濕氣負擔。
（二）健脾 – 恢復身體「自動排濕」功能：白朮、乾薑、大棗
白朮補脾益氣；乾薑溫中散寒；大棗養胃補氣，三者配合可強化脾胃運化能力。當脾胃功能回復正常，身體便能自行調節水液代謝，減少濕氣再積聚。
（三）增強衛氣 – 建立防濕保護屏障：黃芪、靈芝
黃芪被譽為「補氣之王」，配合靈芝可全面提升正氣及免疫力，強化衛氣，在體外築起防護網，有效阻擋環境濕氣入侵，令濕氣「不再埋身」。
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**根據2024年新傳媒向100位年齡介乎25至40歲真實用家服用維特健靈袪濕輕之問卷調查結果。
***根據香港醫護學會102位受訪醫護用家之產品意見調查結果