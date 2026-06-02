濕重纏身百病生！中醫師提醒：忽視濕氣恐致面黃肥腫、濕敏、氣虛 1好物有效健脾袪濕 預防健康問題

10個港人9個都有濕重問題！濕重不單止受天氣及環境影響，亦與日常生活習慣息息相關。中醫指出，香港本身濕度已偏高，加上都市人不良生活習慣，例如長時間處於冷氣環境、經常進食生冷飲品及缺乏運動，均容易令濕氣在體內積聚，體內濕毒愈積愈深，不但會影響外觀，同時亦會引發臟腑健康問題，後果不堪設想！ 濕氣容易引致 兩大 臟腑問題 ▪︎ 濕氣在脾 → 脾虛人醜 當濕氣積聚於脾，脾胃功能受阻，水液無法正常代謝，便容易出現脾虛情況。脾虛不但影響消化，更會直接影響外觀，例如疲倦無精神、身重眼袋大、面色發黃及肚脹脹等。

▪︎ 濕氣在肺 → 肺弱氣短 當濕氣困於肺臟，會影響肺氣宣發與肅降功能，令氣的運行變得不順。例如痰多咳嗽、胸悶氣虛、皮膚痕癢、舌苔厚膩。久而久之令身體抵抗力下降。

濕重因脾虛而起 何醫師指出，脾胃被視為「氣血生化之源」，一旦功能受損，水分代謝能力下降，便容易令水液滯留於體內，形成濕氣。香港天氣長期潮濕，加上都市人飲食不節、久坐少動及經常受冷氣影響，均會逐漸損傷脾胃。當濕氣愈積愈多，會進一步困阻脾臟，出現「脾虛易生濕，濕重則脾更虛」的惡性循環，令浮腫及疲倦等徵狀愈趨明顯。

中醫師何慧欣

祛濕不宜急進 否則或適得其反 不少人會嘗試以各種方法快速「祛濕」，例如飲利濕飲品、檸檬飲品等，希望短時間內袪水消腫。不過，何醫師指出，祛濕其實不宜急進，因為濕氣具有「黏滯」特性，容易滯留於臟腑及經絡之中，若一味追求速效，反而可能影響脾胃及整體代謝功能，導致濕氣更難化解。祛濕需循序漸進，透過調整飲食、作息及中藥材調理。 祛濕必需「袪濕、健脾、抗濕」三管齊下 推薦三大袪濕中藥材 要從根本解決脾虛濕重問題，中醫指出必須從「袪濕」、「健脾」及「增強衛氣」三方向同步入手，三管齊下，才能健脾袪濕同時防止外濕入侵，達致標本兼治。

（一）袪濕 – 快速排走體內濕氣：防己、苡仁（薏米） 防己及苡仁具利水袪濕功效，可有效幫助身體排走多餘水分及濕氣，改善浮腫及疲倦感，從源頭減輕濕氣負擔。

袪濕 – 快速排走體內濕氣：防己[左]、苡仁（薏米）[右]

（二）健脾 – 恢復身體「自動排濕」功能：白朮、乾薑、大棗 白朮補脾益氣；乾薑溫中散寒；大棗養胃補氣，三者配合可強化脾胃運化能力。當脾胃功能回復正常，身體便能自行調節水液代謝，減少濕氣再積聚。

健脾 – 恢復身體「自動排濕」功能：白朮[左]、乾薑[中]、大棗[右]

（三）增強衛氣 – 建立防濕保護屏障：黃芪、靈芝 黃芪被譽為「補氣之王」，配合靈芝可全面提升正氣及免疫力，強化衛氣，在體外築起防護網，有效阻擋環境濕氣入侵，令濕氣「不再埋身」。

增強衛氣 – 建立防濕保護屏障：黃芪[左]、靈芝[右]

小編私心推介： 中港銷售NO. 1 維特健靈「袪濕輕」 有齊中醫推薦的中草本成分 從根源改善濕重問題 都市人生活忙碌，難以每天自行熬煮中藥。因此，不少人會服用保健品代替。尤其是選購一些配方成熟、口碑穩定的健脾祛濕產品，例如近年人氣高企的維特健靈「袪濕輕」，於中港兩地銷售No.1^，並榮獲多個健康及美容獎項，深受不少用家歡迎。

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