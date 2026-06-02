「翹手指尾」可護腦？網絡掀起潮流 心理學家指出1好處：勿當認知測驗

英語圈社群媒體TikTok近來流行「翹尾指時間(pinky time)」，用戶宣稱每天花幾秒做一套手指動作，就能延緩認知退化，引發不少人跟風。專家對此表示，這類需要專注與協調的精細動作，確實可能刺激大腦運動控制相關區域，但單靠翹尾指不可能預防失智症，更不應把做不做得到這個動作，當成判斷腦力好壞的指標。

「翹尾指時間」掀跟風潮 網稱可維持大腦健康 《紐約郵報》(New York Post)報道，TikTok用戶丹妮拉佩茲普馬(Daniela Paez-Pumar)以影片示範何謂翹尾指時間，畫面中佩茲普馬與朋友各自將食指與中指交扣，且無名指貼向拇指，再讓尾指上下擺動，單手持續約7至10秒，並分享自己每天晚上7點45分固定都會執行這套動作，還於貼文中強調「翹尾指時間適合不同族群，可能有利於維持大腦健康」等說法，進一步帶動話題性。 新奇動作練專注 有助於活化大腦皮層與小腦 美國電子雜誌《Bustle》報道，執業臨床心理學家凱莉岡德曼(Kelly Gonderman)對此表示，當人們暫停手邊事務、集中注意力完成一個身體不熟悉的指令時，例如刻意擺動小指的動作，可能會活化大腦運動皮層、小腦等與運動動作控制相關的腦部區域。

岡德曼臨床心理學家也說，翹尾指時間對腦部而言，屬於較精細的動作任務，需控制手部肌肉與關節協調力，而這類能力隨著年齡增長或認知退化時，可能變得更具挑戰性。

跨腦半球協調有好處 但可能無法延緩認知退化 岡德曼臨床心理學家提到，手部動作需左右腦協調，這種跨腦半球的協調力對腦部來說是很好的刺激。不過她也強調，單靠每天約10秒的手指動作，本身無法預防阿茲海默症或失智症，真正值得做的，是長期且規律地從事具新奇感，或需協調力的活動，長期且規律地納入生活。 勿當腦力測驗 做不到和慣用手、關節炎或分心有關 另針對部分TikTok用戶把是否能做到這個動作，當成認知功能的指標，甚至宣稱做得輕鬆代表腦力頂尖，做得吃力就是腦袋有問題，岡德曼臨床心理學家則對此持保留態度。她進一步表示，做不出這個動作或執行困難，可能涉及慣用手差異、關節炎、當下注意力不集中等因素，甚至也和練習不足有關，因此該情況並非是可供參考的依據。

護腦不只翹尾指 可學新技能但要有點難度才有效 岡德曼臨床心理學家指出，目前較有研究支持的觀點，是透過學習新技能與訓練手腦協調的精細動作，讓大腦持續接收刺激。另有一篇2024年刊登於《免疫學前沿》(Frontiers in Immunology)的研究提到，像是學雜耍(juggling)這類需空間感，同時講求眼手協調、動作節奏的技能，可能對姿勢穩定與認知能力有正面影響，並可能促進神經可塑性，神經科醫生也認為，包括學習語言、樂器等新技能，都可能有助於刺激新的神經連結形成。