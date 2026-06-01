「愛・接納與自我關懷」藝術展 關注愛滋病感染者精神健康 推動醫社教協作

藝術展展出逾 50 件來自香港及海外社區持份者、感染者、大學師生、社區組織及醫 護學生的藝術作品。

愛滋病病毒感染者除了治療需要，往往面對龐大心理壓力，常見的精神健康共病包括抑鬱及焦慮等。有見及此，香港浸會大學(浸大)社會工作系(隸屬於文學及社會科學院健康及人類發展學部)早前展開一項藝術介入與精神健康的研究，探索感染者如何透過藝術創作，表達情緒，實踐自我關懷。浸大更由即日起至6月4日舉行「愛・接納與自我關懷」藝術作品展，成為全港首個關注愛滋病感染者精神健康的藝術展覽。

不同角度理解感染者 「愛・接納與自我關懷」藝術作品展展出逾50件來自香港及海外社區持份者、感染者、大學師生、社區組織及醫護學生的藝術作品。透過作品中的色彩、文字、圖像與故事，參與者可以不同角度理解愛滋病病毒感染者在生活、治療、精神健康及自我接納過程中的需要，並共同思考如何以愛、尊重、理並與共融，支持每一位正面對生命挑戰的人士，進一步提升社會對愛滋病病毒感染者精神健康需要的關注，減少污名化。

須結合多方面支援 事實上，愛滋病病毒相關照護及醫療服務場景，不僅是提供藥物治療及身體檢查的重要平台，也是及早識別、支援和處理感染者精神健康問題的重要渠道。部分較易受愛滋病病毒影響的重點社群，除在感染風險上承受較大壓力外，亦可能因長期壓力、社會孤立、暴力經驗，以及與健康和支援服務脫節，而面對較高比例的抑鬱、焦慮、吸煙、有害飲酒、酒精依賴、其他物質使用問題，甚至自殺風險。這些情況反映，愛滋病病毒感染者的健康需要，不能僅從醫療角度理解，而應結合精神健康、社會支援、自我接納及社區共融等多方面共同回應。

「愛・接納與自我關懷」藝術展

日期：即日至6月4日

開放時間：2:00pm~6:00pm

地點：香港浸會大學賽馬會創意校園302室