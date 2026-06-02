中西醫治肌瘤腺肌 無創兼顧生育

子宮肌瘤及腺肌症均為女性常見的良性婦科疾病，雖學名相近但實質完全不同，子宮肌瘤主因荷爾蒙或家族史而出現良性腫瘤；而腺肌症則指子宮內膜移位至肌層生長。近年興起中西醫共治，對於治療子宮肌瘤及腺肌症也有良好效果。 腹部超聲波及磁力共振評估 婦產科專科醫生李文軒解釋，子宮肌瘤(又稱子宮纖維瘤)即子宮肌肉層內無故出現的肉瘤，如未處理兼繼續受荷爾蒙刺激，會繼續生長。好發於生育年齡的女性，患者的症狀包括經血量增加、繼發貧血等，較少出現疼痛；腺肌症屬子宮內膜異位症的其中一種，即經血在排出時錯誤流到肌肉層堆積，形成瀰漫性或局部病灶。多發於30至50歲的女性，此症會導致患者的子宮增大，並開始壓迫到其他器官如腸臟、膀胱及尿道，大部分患者會感到疼痛(類似經痛)及性交時會有痛楚。

要確診子宮肌瘤或腺肌症，一般會建議做腹部超聲波，如果需要進一步確認就會再接受磁力共振掃描(MRI)，確定病灶大小與位置，並作初步評估。

屬血瘀範疇 從中醫角度，子宮肌瘤或腺肌症為「癥瘕」，腹部隆起及觸摸時有硬塊，屬血瘀範疇，即血液循環欠佳，導致瘀血積聚。註冊中醫師林家楊稱，癥瘕的病因有很多，最常見是氣滯血瘀，氣滯主要與情緒起伏有關，氣運行不暢，導致血流動不順，鬱而成血瘀。其次為寒凝血瘀，與生活習慣有關，包括好食生冷、衣著短小，露出背、腹、膝等位置；寒邪有收引、凝滯的特性，如侵襲體內，可導致血液流速變慢，循環不佳，出現血瘀。 第三，痰瘀互結。意思是痰濕與血瘀夾雜。痰濕問題主要與香港潮濕天氣有關，再加上飲食上時常吃甜食、濕熱食物，都容易聚濕成痰，結瘀生病。最後為濕熱血瘀，痰濕長期積聚，又或先天體質偏熱，時常吃辛辣、煎炸、油膩、燥熱食物，都可釀生濕熱，熱煎熬血液，使之黏稠不暢，造成濕熱瘀結。「血瘀是導致月經過多的常見且典型病機之一，也會因出血過多而引起氣血虛弱等。」

兩病治療方式不同 兩種病的處理方法很不同，如果很細小一般建議觀察就可，但若腫瘤或病灶開始變大並影響日常生活，則建議手術切除。傳統治療子宮肌瘤一般以微創或開腹手術切除為主。腺肌症方面會先以藥物處理，包括荷爾蒙藥及止血藥、止痛藥等減緩症狀；由於病灶蔓延至整個肌肉層，除整個子宮切除外，手術難以完全清除，日後也會增加懷孕難度。 近年在治療子宮肌瘤或腺肌症，海扶刀(HIFU)無創手術也成為主流治療方法之一，肌瘤組織將不再獲得血液供應，身體會逐漸吸收消融的肌瘤組織，從而減少症狀。HIFU為無創技術，患者毋須開刀，亦不會損壞宮腔環境及附近組織，可保留子宮並可於3至6個月後準備懷孕。

西醫主要負責急性症狀，手術或療程完結，約一至兩周待血絲排清就可接受中醫的恢復治療。林家楊指，「如症狀嚴重，建議病人先接受手術或其他療程，並在術後亦透過生活及飲食減低日後復發機率；如腫瘤細小可控，則可考慮先以飲食、中藥及針灸調理，並定時跟進瘤體大小情況，若情況改善或保持穩定，或能減延手術可能。」