降膽固醇食物｜唔食紅肉炸物膽固醇照升？醫生揭3大原因膽固醇難降 教1日3餐飲食策略

膽固醇是不少都市人的問題，但原來不是只要戒吃肥膩食物就可以避開升膽固醇的風險。有醫生指出，曾有一名患者表示自己已經戒吃紅肉及炸物，但經檢查後膽固醇卻依然飆高，醫生指出，主要與3大原因有關。另外，亦教大家一天中的三餐飲食可以如何策略。

降膽固醇食物｜醫生揭3大原因膽固醇難降 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，有患者表示自己三餐吃得很清淡，我已經不吃炸物、不吃紅肉，但膽固醇報告出來，LDL(壞膽固醇)反而飆高。黃醫生解釋指，很多人以為不吃油、不吃肉，血脂就會乖乖下降，結果卻恰恰相反。問題不在於「油」，而在於你忽略了3件更重要的事。 1. 精緻碳水： 減少油脂攝取，卻仍然大量吃白飯、白麵包、麵條、甜飲料，這些精緻碳水化合物會讓胰島素快速上升，進而刺激肝臟合成更多膽固醇。

2. 基因： 有些人天生就有家族性高膽固醇症，這是一種遺傳性疾病，無論飲食再怎麼乾淨、清淡，膽固醇仍然居高不下。這種情況並應及早求醫控制風險，單靠飲食調整效果有限。 3. 纖維不足： 可溶性纖維(如燕麥、豆類、蔬菜)有幫助膽汁酸排出體外，而膽固醇正是製造膽汁酸的原料。當纖維攝取不足，膽汁酸就會被腸道回收再利用，膽固醇也就無法有效排出。現代人每天攝取的膳食纖維，往往不到建議量的一半。吃得太「精緻」，反而讓身體少了一個天然的血脂調節機制。

降膽固醇食物｜教1日3餐飲食策略 黃醫生表示，若要改善膽固醇，不是要你吃更少油，而是要吃對比例。以下是一個簡單可行的三餐結構： 早餐：高纖＋蛋白(例如：燕麥＋無糖乳酪＋小量堅果)

午餐：好油＋蔬菜(例如：大量葉菜類搭配橄欖油或亞麻仁油)

晚餐：低糖＋控制澱粉(主食約一個拳頭大小，優先選擇糙米、番薯等原型) 黃醫生強調，比例才是最重要，當精緻糖與碳水化合物過多、膳食纖維嚴重不足時，即使三餐看起來再清淡，膽固醇依然可能失控。