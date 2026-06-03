去水腫｜只靠飲黑咖啡去水腫？1款飲品韓女最愛快速消腫 營養師教食8種食物回復V臉

起床水腫相當困擾？有營養師指出，若起床後會發現身體出現浮腫，有可能是前一晚的飲食所致，只要選擇適當的食物就可以有助排出多餘的水分消腫，許多也以為去水腫的飲食只有黑咖啡，但其實有1款飲品韓國女生最喜愛，有助快速消腫！另外，亦有8種食物有助緊緻並回復緊緻。
去水腫｜只靠飲黑咖啡去水腫？
營養師張語希在其facebook專頁上分享指，有些人發現自己睡前沒有喝很多水，但醒來後臉卻浮腫一圈或到了下午，鞋子變緊、小腿又脹又繃。其實並不是因為身變胖，而是身體鈉離子過多。當吃太鹹的食物，會導致體內鈉離子過多，它會像磁鐵一樣把水分「吸」在細胞間隙，令人變得浮腫。若要解決這個問題，可以補充高鉀食物，有助身體把多餘的鈉排出去，水分自然跟著走，腫脹便會消。營養師推薦超實用消水腫食物包括：
1. 高鉀水果
香蕉：鉀含量高，還能快速補充體力。但注意一根中型香蕉約等於兩份水果，一天一根剛剛好。
奇異果：消水腫＋維他命C，讓氣色也跟著亮起來。
番茄仔：熱量低、方便攜帶，是辦公室的下午茶選擇。
2. 高鉀蔬菜
菠菜、蕃薯葉：簡單烚一下就能吃，是幫助身體排水循環的好幫手。
芹菜、蘆筍：本身就有溫和利尿作用，有助於代謝多餘水分。
3. 天然飲品
紅豆水：記得「紅豆不要煮爛」，只喝清澈的水，才不會吃進多餘澱粉。
玉米鬚茶：韓國女生超愛的消腫飲品，清爽無負擔。
黑咖啡：適量咖啡因能加速水分代謝。
去水腫｜3種食物吃完隔天水腫
另外，營養師張語希亦提醒，如果想消腫，建議不要吃以下3種食物：
加工肉品(火腿、煙肉、貢丸)：鈉含量超驚人。
公仔麵、濃縮湯頭：吃一碗隔天臉一定會出現水腫。
精緻甜點：高糖也會干擾水分代謝，更難消腫。