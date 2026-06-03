去水腫｜只靠飲黑咖啡去水腫？1款飲品韓女最愛快速消腫 營養師教食8種食物回復V臉

起床水腫相當困擾？有營養師指出，若起床後會發現身體出現浮腫，有可能是前一晚的飲食所致，只要選擇適當的食物就可以有助排出多餘的水分消腫，許多也以為去水腫的飲食只有黑咖啡，但其實有1款飲品韓國女生最喜愛，有助快速消腫！另外，亦有8種食物有助緊緻並回復緊緻。

去水腫｜只靠飲黑咖啡去水腫？

營養師張語希在其facebook專頁上分享指，有些人發現自己睡前沒有喝很多水，但醒來後臉卻浮腫一圈或到了下午，鞋子變緊、小腿又脹又繃。其實並不是因為身變胖，而是身體鈉離子過多。當吃太鹹的食物，會導致體內鈉離子過多，它會像磁鐵一樣把水分「吸」在細胞間隙，令人變得浮腫。若要解決這個問題，可以補充高鉀食物，有助身體把多餘的鈉排出去，水分自然跟著走，腫脹便會消。營養師推薦超實用消水腫食物包括：