為何抽血正常仍可能有甲狀腺癌？醫生解答真相

除了留意抽血數值，也應觀察頸部外觀是否出現腫塊、不對稱隆起，或伴隨聲音沙啞、吞嚥異物感及壓迫感等症狀。

「抽血正常不代表甲狀腺一定沒問題。」彰基醫學中心智慧精準甲狀腺癌中心王舒儀醫生提醒，許多人將正常抽血報告視為健康保證，卻忽略甲狀腺癌早期常無症狀、也未必反映在抽血數值上的特性，讓疾病有機可乘。

30多歲楊小姐平時健康良好，沒有心悸、手震或體重異常等常見甲狀腺疾病症狀。某次化妝時，她發現脖子右側似乎有些不對稱，原以為只是姿勢或淋巴腫大，數月後腫塊仍未消退，才決定就醫檢查。抽血結果顯示甲狀腺功能皆正常，讓她一度鬆口氣。然而，王舒儀醫生進一步安排高解析甲狀腺超聲波檢查，發現右側甲狀腺內有約1.2公分、邊界不規則且伴隨微鈣化的結節，經超聲波導引細針穿刺檢查後，證實為早期甲狀腺乳突癌。

確診後，楊小姐轉介至彰基醫學中心智慧精準甲狀腺癌中心，由跨專科團隊整合高解析影像、病理診斷及個人化治療規劃，接受甲狀腺手術治療。術後病理確認為甲狀腺乳突癌，目前恢復良好，持續門診追蹤。

抽血驗功能 無法排除甲狀腺癌

為何抽血正常仍可能罹患甲狀腺癌？王舒儀醫生解釋，常見甲狀腺功能檢查如TSH、Free T4，主要評估甲狀腺荷爾蒙分泌是否異常，並無法直接排除甲狀腺結節或癌症存在。事實上，多數甲狀腺癌，尤其最常見的甲狀腺乳突癌，早期通常沒有明顯症狀，也很少影響甲狀腺功能，因此抽血結果往往仍屬正常。

照鏡子多留意 聲音沙啞別輕忽

「很多甲狀腺癌不是痛出來，而是看出來的。」王舒儀醫生提醒，除了留意抽血數值，也應觀察頸部外觀是否出現腫塊、不對稱隆起，或伴隨聲音沙啞、吞嚥異物感及壓迫感等症狀。即使抽血正常，也不代表可以掉以輕心，及早接受甲狀腺超聲波檢查與專業評估，才能把握早期診斷與治療時機。