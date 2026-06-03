無痛監測pH值 診斷胃酸倒流

胃酸倒流是常見都市病，過去診斷主要靠胃鏡、24小時食道酸鹼值監測及食道測壓檢查，但各有局限。新型動態食道酸鹼值監測技術可連續監測48至96小時，提升診斷準確度，從而制訂個人化治療方案，助患者重拾生活質素。 外科專科醫生陳敬安表示，胃食道逆流症，即胃酸倒流，是指胃內食物及胃酸逆流至食道，「正常胃部與食道之間的下食道括約肌，會防止胃內容物倒流；當括約肌功能失常，胃酸便可能反覆倒流至食道。由於食道黏膜缺乏抵禦胃酸的能力，長期受胃酸刺激可導致發炎、侵蝕。食道若因胃酸頻繁倒流以致酸鹼值長時間低於4，便可視為胃酸倒流。」

常見胃痛火燒心 最新本地研究顯示，多達12.2%人口患胃酸倒流，即約有97萬名患者；而肥胖、孕婦、長者、有吸煙及飲酒習慣人士、高壓力者等，患有此症風險較高。胃酸倒流患者或感到胃痛、胸口灼熱、聲音沙啞、咳嗽、腹脹等，嚴重甚至有哮喘、牙齒酸蝕等徵狀。 傳統診斷胃酸倒流，會採用胃鏡檢查食道結構，以及24小時胃酸監測，記錄患者食道的酸鹼度變化。陳敬安強調，「多達四至五成胃酸倒流患者的食道黏膜仍然正常，未能準確診斷。胃酸監測則需要將導管經由鼻孔進入食道並停留1日，會對病人造成不適；因而導致的減少活動、留院觀察，亦無法反映日常生活真實情況。」

記錄4天數據 現時有新型的診斷方法「動態pH監測儀」，醫生利用特定傳送裝置，將筆頭大小的監測儀放入食道距離胃部入口約6厘米處。監測儀可連續記錄48至96小時，並實時將酸鹼值以無線方式傳送到體外的小型接收器，過程中患者可以如常活動，不會產生不適；監測結束後監測儀會自動脫落及自然排出，數據則交由醫生評估。陳敬安續指，「醫生可從報告得知出現多少次胃酸倒流、睡眠情況、患者有否出現不適以及是否由胃酸導致等，並可得出顯示嚴重程度的綜合評分，有助醫生計劃治療方案。」

手術進步減術後吞嚥問題 視乎病情輕重，患者可透過改變生活方式、使用藥物或接受手術，治療胃酸倒流。「維持健康體重、戒煙、睡前3小時避免進食等，有助緩解不適。藥物則有抗組織胺、質子泵抑制劑等選擇。」若療效不顯著，則可考慮內窺鏡黏膜切除術，或腹腔鏡微創胃底摺疊術。陳敬安解釋，「前者在食道底下製造一個手術傷口，利用癒合過程的組織纖維化與收縮，令下食道輕微收窄，加強屏障功能，適合病情相對較輕患者；後者就將胃底組織如圍巾般摺疊縫合在下食道周圍，建立物理屏障，效果較持久。」現時手術亦可得益於新科技，可監察到下食道括約肌在術中的壓力變化，醫生可即時作出調整，大大減低患者術後因括約肌太緊而導致吞嚥困難的風險。

完成手術並非一勞永逸，「患者若依舊暴飲暴食、極端辛辣，加強的屏障也有可能撐開。要找回生活質素，應維持健康生活及飲食習慣。」