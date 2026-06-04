健康博覽2026｜下周五開鑼 即睇兩大亮點 $398體驗3大熱門AI健康檢測項目 跌倒風險評估、足部健康檢測及慢性疾病風險普測

由中國香港體適能總會(FIT總)舉辦的健康博覽2026將於今月12日開鑼！是次博覽以「健康檢測、互動體驗及運動推廣」為核心，並透過頂尖的AI健康檢測，為市民提供即場評估、專業解說及後續健康建議。以下即睇博覽亮點及驚喜優惠！

健康博覽 2026 ｜亮點一： $398 體驗 3 大熱門 AI 健康檢測項目 健康博覽設有多個展位，現時公眾只須以驚喜價$398，即可一次過體驗總價值高達$1,000全套3大熱門AI健康檢測項目：全面跌倒風險評估、足部健康檢測及慢性疾病風險普測！ 1. 全面跌倒風險評估 展位：Q10-11 合作伙伴：GOFA銀齡樂(GOFA Silvercare) 收費：HK$99/次 (原價：HK$350/次) 結合專利3D動作追蹤與AI防跌評估系統，約10至15分鐘即可完成。系統能準確預測長者未來12個月的跌倒風險，並深度檢視是否有虛弱症、肌少症及不同部位的肌力不足情況。

2. 足部健康檢測 ( 足部健康評估 ) 展位：Q12 合作伙伴：Solefit 收費：HK$99/次 (原價：HK$200/次) 透過智能手機應用程式上傳4張特定足部照片，系統即時利用AI視覺演算法進行分析並快速生成報告；由專業人員現場進行5分鐘深入解說，總結足部掃描結果。 評估後，將按需要提供量身定制的建議。如有需要，可轉介至香港大學相關部門進行更詳細檢查，或提供購買鞋墊建議。 完成評估後，可獲教練即場提供個人化建議。另現場以$100(原價：$580)換購「銀齡樂防跌網上運動平台」1年會籍，並額外加送由中國香港體適能總會專業教練教授的60分鐘運動班1堂(原價：HK$180)。名額有限，先到先得。

3. 慢性疾病風險普測 ( 人工智能眼底檢測 ) 展位：Q13-14 合作伙伴：ONENESS HEALTH 收費：HK$248/次 (原價：HK$450/次) 引入Airdoc嶄新的人工智能眼底拍攝及掃描技術，屬於快速、非入侵性的檢測。只需約1分鐘便能完成拍攝，約5分鐘後即可獲得健康風險報告，全面涵蓋高達9大慢性疾病(包括心血管疾病、糖代謝、腦退化、貧血、腦瘤、黃斑病變及青光眼等)的潛在風險。 經專業培訓的健康顧問會即場進行10分鐘報告解說，提供個人化建議。 凡完成人工智能眼底檢測者，額外加送由中國香港體適能總會專業教練教授的60分鐘運動班1堂(原價：HK$180)。名額有限，先到先得。

健康博覽 2026 ｜亮點二：免費試玩虛擬運動遊戲《體感大激鬥》 展位：Q09 公眾可於現場率先免費試玩即將於6月20及21日舉辦的旗艦活動——「SMART跨代虛擬運動大賽」之指定遊戲《體感大激鬥》。遊戲集合多個富香港特色的元素，參加者可在零門檻下感受趣味十足的互動，體驗跨代社區聯繫精神。 完成遊戲體驗可獲贈精美小禮物一份(送完即止)。 健康博覽2026 日期：2026年6月12日至14日 地址：香港會議展覽中心展覽廳3EFG