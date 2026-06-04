防曬｜如何打造「不曬黑體質」？ 營養師教食5種食物自帶防曬力抗UV

防曬不只靠搽防曬，飲食也可以讓你內建防護罩！有營養師指出，日常飲食也可以為肌膚累積防禦力，有助減少紫外線帶來的氧化壓力，令肌膚不會更容易曬黑或變老化。營養師指出，有5種食物可以自帶防曬力，保護肌膚。

防曬｜營養師教食5種食物自帶防曬力 營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，肌膚的防禦力也能從日常飲食中慢慢累積。若選擇適合的食物，雖然無法取代防曬乳，但卻為皮膚提供多一層「抗氧化支援」，有助減少紫外線帶來的氧化壓力。以下食可以為身體自帶防曬力： 1. 番茄： 研究指出，長期攝取富含茄紅素的番茄製品，可能有助於降低紫外線引起的皮膚泛紅反應。

建議：茄紅素屬於脂溶性，建議將番茄稍微加熱，並搭配適量好油脂(如橄欖油)，比生吃更能提高吸收率。

2. 紅橘色蔬果(β-胡蘿蔔素家族) 紅蘿蔔、南瓜、蕃薯、木瓜、甜椒等色彩鮮豔的蔬果，富含類胡蘿蔔素，能協助身體抵抗氧化壓力。

建議：每天「適量」攝取，長期累積才能養出穩定的肌膚防禦力。 3. 綠茶 綠茶中的兒茶素是相當熟悉的抗氧化成分。研究發現，綠茶多酚可能有助於皮膚應對紫外線壓力。

建議：綠茶是輔助加分，不是魔法防曬飲。喝完還是要確實塗抹防曬乳。 4. 紫藍色蔬果 藍莓、提子、桑椹、紫高麗菜等深色蔬果，顏色愈鮮豔，通常植化素愈豐富。它們能為身體補充多酚與花青素，是肌膚抗氧化的好幫手。

5. 高維他命C食物 番可榴、奇異果、柑橘、甜椒都非常推薦。維他命C是膠原蛋白合成的關鍵營養素，也與肌膚的抗氧化防護密切相關。想要皮膚穩定修復，這類食物絕對不能少。

防曬｜如何打造「不曬黑體質」？ 營養師表示，想讓肌膚老得慢一點，防曬必須「內外兼顧」： 外在：依賴防曬乳、帽子、陽傘等物理性遮蔽。

內在：靠彩虹蔬果、好油脂與規律生活，幫皮膚打好底。 好好照顧肌膚，它才會慢慢給你正向的回饋。