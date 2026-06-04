不傷膝運動｜想運動又怕膝頭哥痛？推介5個不傷膝又可以減脂增肌的有氧運動！

不少人想減肥，但一做帶氧運動膝蓋就痛，徘徊在想運動但又怕膝蓋痛的兩難中。不過其實只要選對運動，亦可以做運動之餘保護膝頭哥的負擔，達到雙羸！
甚麼運動會傷膝？
高衝擊運動如跑步、跳繩、籃球等，都會令膝蓋關節承受體重的數倍壓力，加上如果本來體重較重或膝蓋有傷患的人士，就可能出現膝蓋痛的情況。
不傷膝運動一：游泳
游泳是最不傷膝的運動之一，因為水的浮力可支撐體重，減少體重對膝關節施加垂直壓力，但亦可達到有氧運動的效果，不同年齡的人士也合適。
不傷膝運動二：單車機
踩單車時膝蓋不會承受體重，是隨著腳踏循環運動，減少膝關節的壓力。不過要注意坐墊高度，避免過高過低導致讓膝蓋彎曲角度太大。
不傷膝運動三：健走
相對於跑步，走路對膝蓋的壓力較小。建議在行路時穿著有支撐性的運動鞋，也可整坡度增加挑戰。
不傷膝運動四：低強度瑜伽
瑜珈注重靈活性和平衡力，低強度瑜伽大部分動作也可進關節靈活性、改善肌肉力量，打開筋骨的柔韌性同時，也不會對膝蓋造成太大的壓力。
不傷膝運動五：橢圓機
橢圓機在健身室隨處可見，其實也是不傷膝運動的其中一種！其可調節阻力大幅減少雙腳與地面接觸時對膝蓋的衝擊，鍛煉上下肢肌肉，同時提升心肺功能。