不傷膝運動｜想運動又怕膝頭哥痛？推介5個不傷膝又可以減脂增肌的有氧運動！

不少人想減肥，但一做帶氧運動膝蓋就痛，徘徊在想運動但又怕膝蓋痛的兩難中。不過其實只要選對運動，亦可以做運動之餘保護膝頭哥的負擔，達到雙羸！

甚麼運動會傷膝？

高衝擊運動如跑步、跳繩、籃球等，都會令膝蓋關節承受體重的數倍壓力，加上如果本來體重較重或膝蓋有傷患的人士，就可能出現膝蓋痛的情況。

不傷膝運動一：游泳

游泳是最不傷膝的運動之一，因為水的浮力可支撐體重，減少體重對膝關節施加垂直壓力，但亦可達到有氧運動的效果，不同年齡的人士也合適。

不傷膝運動二：單車機

踩單車時膝蓋不會承受體重，是隨著腳踏循環運動，減少膝關節的壓力。不過要注意坐墊高度，避免過高過低導致讓膝蓋彎曲角度太大。