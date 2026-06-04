以形補形 只是一場誤會

「食腦補腦、食心補心、食腎補腎」是華人社會流傳已久的飲食智慧，不少人相信進食動物內臟可對應滋養人體同一器官。然而，註冊營養師黃兆章直言，「這種『以形補形』的說法缺乏臨床研究支持。真正影響器官健康的關鍵，始終是整體飲食模式、體重管理、血壓血糖血脂控制，以及戒煙戒酒等生活習慣。如欲進食，動物內臟建議每1至3個月內不要進食多於3次。」 緣於外形相似？ 「以形補形」主要來自傳統思維，因為動物與人體器官外形相似、名稱相同，人們便容易假定兩者有對應關係。黃兆章指出，「動物內臟雖營養密度高，適量進食有助補充鐵質及維他命B12等微量營養素，但不同內臟的營養重點各有不同，對健康風險的影響亦有差異。」

食肝增肝臟負荷 在各種內臟中，肝臟的營養價值較為突出。黃兆章表示，「肝臟富含維他命A、B12、葉酸和鐵等，適量進食可幫助預防缺鐵性貧血，尤其對女性、素食者或飲食攝取不足鐵的人士有益。」同時，肝臟亦有助預防維他命B12不足，維持細胞代謝與免疫功能。 但他警告，「維他命A長期過量攝取可能增加肝臟負荷與骨質疏鬆風險，所以不宜經常大量吃。」只要整體飲食中飽和脂肪及反式脂肪攝取低，即使動物肝臟膽固醇含量較高，仍可適量進食，作為健康、均衡且多元化飲食的一部分。至於每個人的實際攝取量，建議先諮詢醫生或註冊營養師，以確保符合個人健康狀況。

心腎無助防疾病 至於心臟與腎臟，黃兆章指它們與肝臟一樣，可作為優質蛋白質的來源，有助維持肌肉修復及免疫功能。另外含有維他命B12、鐵和鋅，有助改善貧血、提升能量及維持正常生理機能。「但本身並沒有證據顯示能有助降低心臟病風險和預防腎病。」他強調，真正能降低心臟病、中風、腎病、腦退化及腸癌風險的因素，是整體飲食模式，以及控制體重、三高，配合不吸煙、適量運動和良好睡眠等。 腦部高脂 對於動物腦部，黃兆章指出，主要成分是脂肪與蛋白質，含有較高膽固醇及維他命A、D、E，有利於皮膚及免疫力等，「但因其脂肪與膽固醇偏高，對血脂管理較不利。」

至於大腸，主要提供脂肪，視乎烹調方式而定，通常油分與鹽分較高。「沒有證據顯示可改善腸道健康、腸易激症候群或腸癌風險；若經常高油、高鹽食用，反而可能對體重與心血管健康不利。」 不宜多食人士 黃兆章提醒，以下人士應大幅減少或避免進食動物內臟： ‧高膽固醇或心血管風險高人士：內臟本身常含脂肪與膽固醇，若再以油炸、高油烹調，對血脂更不利。 ‧痛風或高尿酸人士：內臟普遍嘌呤高，容易誘發尿酸上升與痛風發作。 ‧孕婦或備孕人士：應避免大量吃肝臟，以免維他命A過量影響胎兒。

‧慢性腎病及肝病患者：須在醫生指導下控制蛋白質及維他命A攝取。