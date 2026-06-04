長者易喘、咳嗽逾8星期 小心患上特發性肺纖維化

許多長輩常將數月以來的呼吸困難與慢性咳嗽，誤認為單純老化或體力衰退。一名68歲男性因喘咳加劇求醫，經檢查發現雙側肺部基部有明顯雜音。臺北市立聯合醫院忠孝院區胸腔內科主任劉冠霆指出，病患經胸部X光與高解析度電腦斷層檢查，確認呈現典型的尋常性間質性肺炎(UIP)形態。在排除自體免疫與環境藥物因素後，確診為特發性肺纖維化。

肺部組織變硬增厚影響呼吸功能 這三類高風險族群要小心

劉冠霆主任說明，特發性肺纖維化是一種病因不明且持續進展的慢性間質性肺病。肺部組織會因不斷纖維化而變硬增厚，導致肺泡無法有效進行氣體交換，最終影響整體呼吸功能。臨床觀察發現此疾病的高風險族群包含：

60歲以上之男性

具長期吸煙史人士

有環境或職業暴露史者

肺部會像「魔術貼撕扯碎聲」跟感冒不同

典型症狀為漸進式的呼吸困難與慢性乾咳，初期多在活動時感到特別喘。劉冠霆主任表示，在檢查時，常可在肺部基底聽診出類似「撕扯魔術貼」的碎裂音。這類病患的肺功能測試通常呈現限制性通氣障礙，需透過影像與肺功能詳盡評估，避免與感冒或慢性阻塞性肺病混淆而延誤診斷。