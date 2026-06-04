包莖、包皮炎會遺傳？醫生講解差異 母系基因竟影響「呢個」重要生殖特徵

一名9歲男童最近出現陰莖疼痛與排尿不適，家長發現孩子走路姿勢出現異常後陪同就醫，經檢查發現有包皮明顯腫脹、包皮發炎合併尿道發炎，且包莖情形較為嚴重，導致包皮無法順利退開，內部也有分泌物堆積。泌尿科醫生呂謹亨提醒，包莖與包皮發炎在臨床上並不罕見，除了與發育及清潔習慣有關，部分情況也可能和體質或家族傾向相關。

包莖多為生理現象 少數具家族聚集傾向

針對包莖問題，呂謹亨醫生表示，多數男嬰出生時皆為「生理性包莖」，也就是包皮與龜頭緊密貼合的現象，屬於正常發育過程，但隨著年齡增長與身體組織開始發育，多數人在3歲至青春期前後會自然改善，不過臨床醫學文獻指出，部分成年男性仍是包莖，代表該現象確實可能出現一定程度的家族聚集現象，推測與胚胎發育過程中相關細胞調控機制有關。

包皮發炎不會直接遺傳 但體質可能影響風險

不過呂謹亨醫生強調，男性包莖是否持續存在，仍與個人發育狀況及後天護理密切相關，若因反覆發炎或外力拉扯導致包皮受傷，可能使其結痂後形成纖維化，進一步造成後天性包莖。另於包皮發炎方面，他強調發炎本身並非遺傳疾病，但部分情況可能增加發病機率，例如具有較易感染或發炎的體質，或因包皮結構導致清潔不易，可能使局部組織較容易孳生細菌或黴菌，進而提高反覆發炎風險。