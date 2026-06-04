包莖、包皮炎會遺傳？醫生講解差異 母系基因竟影響「呢個」重要生殖特徵

一名9歲男童最近出現陰莖疼痛與排尿不適，家長發現孩子走路姿勢出現異常後陪同就醫，經檢查發現有包皮明顯腫脹、包皮發炎合併尿道發炎，且包莖情形較為嚴重，導致包皮無法順利退開，內部也有分泌物堆積。泌尿科醫生呂謹亨提醒，包莖與包皮發炎在臨床上並不罕見，除了與發育及清潔習慣有關，部分情況也可能和體質或家族傾向相關。
包莖多為生理現象 少數具家族聚集傾向
針對包莖問題，呂謹亨醫生表示，多數男嬰出生時皆為「生理性包莖」，也就是包皮與龜頭緊密貼合的現象，屬於正常發育過程，但隨著年齡增長與身體組織開始發育，多數人在3歲至青春期前後會自然改善，不過臨床醫學文獻指出，部分成年男性仍是包莖，代表該現象確實可能出現一定程度的家族聚集現象，推測與胚胎發育過程中相關細胞調控機制有關。
包皮發炎不會直接遺傳 但體質可能影響風險
不過呂謹亨醫生強調，男性包莖是否持續存在，仍與個人發育狀況及後天護理密切相關，若因反覆發炎或外力拉扯導致包皮受傷，可能使其結痂後形成纖維化，進一步造成後天性包莖。另於包皮發炎方面，他強調發炎本身並非遺傳疾病，但部分情況可能增加發病機率，例如具有較易感染或發炎的體質，或因包皮結構導致清潔不易，可能使局部組織較容易孳生細菌或黴菌，進而提高反覆發炎風險。
呂謹亨醫生引述臨床醫學文獻提到，部分慢性皮膚疾病，例如硬化性苔癬，已知與特定免疫基因有關，另一方面，若男性有糖尿病等代謝性疾病傾向，當血糖控制不佳時，也可能增加細菌感染風險，進一步造成包皮發炎，影響生殖器局部健康。
醫：陰莖尺寸與遺傳有關 母系基因是影響因素之一
所幸男童經藥物治療後，包皮發炎情況有所緩解，並與爸爸共同透過手術介入改善包莖問題，爸爸也不禁好奇，孩子的陰莖尺寸是否也會受到家長影響。對此，呂謹亨醫生指出，相關研究顯示，陰莖長度與粗細與遺傳因素確實有關，且屬於多基因遺傳特徵，與身高類似，並非單一基因決定，其中一項已知相關因素為「雄性激素受體基因(AR基因)」，該基因位於X染色體上，而男性的X染色體來自母親，因此母系家族的基因遺傳是影響因素之一，但陰莖尺寸仍受到生長發育等因素共同影響，這也是臨床上即使為同一父親所生的兄弟，仍可能出現明顯差異的原因之一，因他們隨機分到媽媽不同的X染色體。
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