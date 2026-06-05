慢性發炎＋搔癢難眠或阻礙長高 濕疹兒積極治療護膚又改善發育

現在正值氣候濕熱的季節，加上花粉與塵蟎增加，異位性皮膚炎患者反覆紅癢發作的「旺季」又來了！國泰綜合醫院皮膚科主治醫生羅陽指出，異位性皮膚炎不只是皮膚問題。根據研究統計，全球有約10%至20%的孩童，生活飽受異位性皮膚炎困擾；更有超過半數孩童，會因搔癢而嚴重影響睡眠質素，甚至因為精神不佳，影響白天學習效率與生長發育，造成自信心受損。異位性皮膚炎患者應積極控制發炎，才能有效改善生活品質。

夜間癢到睡不好 中重度異膚兒身高與發育陷壓力 羅陽醫生表示，異位性皮膚炎屬於慢性發炎性皮膚疾病，診斷上最重要的特徵就是「癢」，患者常合併慢性反覆濕疹，成人則多出現在手肘、膝蓋彎曲處；嬰幼兒則常見於臉部與四肢伸側。不少孩子因夜間搔癢而睡不好，連帶讓照顧者長期失眠、承受壓力。 羅陽醫生指出，從統計發現，中重度異位性皮膚炎孩童的身高，低於第25百分位的比率確實較高，這不僅與體內發炎的細胞激素相關，更是因為慢性搔癢導致睡眠不足，進而減少了生長激素的分泌。他強調，家長若能帶孩子早期接受有效且積極的治療，對於提升孩子的身高百分位將有明顯的實質幫助。

異膚、蕁麻疹大不同 反覆發作且難止癢是警號 羅陽醫生並指出，許多家長容易把異膚與蕁麻疹混淆，他提醒，若皮疹突然出現又快速消退，比較可能是罹患蕁麻疹；異位性皮膚炎臨床上主以長期、反覆發作為主，即使服用抗組織胺，也未必能有效止癢。 過去許多人常將異位性皮膚炎視為是一項無法根治的疾病，態度總是消極對待。但現在已有許多新型藥物問世，包含非類固醇類藥膏、小分子口服藥以及生物製劑。羅陽醫生表示，這些新療法雖然仍無法讓疾病完全斷根，卻能極為有效地控制整體症狀，並大幅降低急性大發作的機率，他提醒病友及家長，千萬不要輕言放棄治療。

神經醯胺是修護重點 挑對乳液有助穩定異膚膚況 在日常居家護理上，羅陽醫生強調，日常最基本也最關鍵的步驟，就是使用潤膚劑，其核心重點在於讓皮膚維持在良好的防禦狀態，而非等到急性期發作時才當成藥品塗抹。正確的固定做法是將其納入每日的例行公事，建議在每天洗完澡後，趁著皮膚飽含水分時馬上為孩子擦上乳液。 而在挑選護理產品時，也有精準的判斷標準。羅陽醫生提到，異位性皮膚炎患者的皮膚內神經醯胺，普遍有減少現象，因此在挑選日常乳液時，應優先選擇含有神經醯胺或接近人體天然保濕因子成分的產品。這類產品因為接近人體皮膚的脂質組成，能更有效地修復受損的皮膚屏障，達到保護皮膚的效果。