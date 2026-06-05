婦科癌患者還可以做媽媽？醫解釋「保留生育功能選擇」

子宮頸癌、子宮體癌、卵巢癌是女性生殖系統常見的癌症，隨著癌症的年輕化，愈來愈多女性在生育年齡被診斷癌症，除了擔心癌症治療後的效果和副作用外，也包括治療後是否還能懷孕生子。國泰綜合醫院個案經理陳淑怡與婦女醫學部婦科主任黃家彥表示，根據美國國家綜合癌症網絡(NCCN)指引和美國臨床腫瘤學會(ASCO) 及歐洲腫瘤內科學會 (ESMO) 等指引，癌症病人在治療前，應與醫療團隊討論後續治療方式、生育風險及保存生育能力的可能性。
婦癌治療可能影響生育 手術、化療與放療皆有風險
婦科癌症治療可能涉及子宮、卵巢、輸卵管與子宮頸等女性生殖器官。若需進行子宮切除，將無法懷孕；卵巢切除則可能影響卵子來源與排卵功能。
部分化療藥物可能影響卵泡生長與卵巢功能，增加停經或卵巢早衰風險；而骨盆腔放射線治療，也可能造成卵巢功能受損與荷爾蒙變化。
因此，若患者有生育需求，通常會建議在癌症治療前先進行相關評估與討論。
生育保存方式多元 需依病況與時間安排評估
黃家彥主任說明，目前常見的生育保存方式，包括冷凍卵子、胚胎冷凍與冷凍卵巢組織等。冷凍卵子通常需在治療前進行卵巢刺激與取卵，適合尚未有伴侶、但希望保留生育能力的女性；胚胎冷凍則是先取卵並與精子受精後冷凍保存，未來可再進行植入。
此外，冷凍卵巢組織則是將部分卵巢組織取出冷凍保存，未來視情況再植回體內，目前仍屬較新的生育保存方式。
部分婦癌患者 可評估保留生育功能治療
黃家彥主任指出，部分早期婦癌患者，在符合條件情況下，可評估採取保留生育功能的治療方式。例如部分早期子宮頸癌患者，可考慮接受子宮頸圓錐狀切除或根除性子宮頸切除手術，以保留子宮；部分早期子宮體癌患者，則可評估以荷爾蒙治療方式進行保守治療，期間需定期追蹤子宮內膜狀況。
而部分早期卵巢癌患者，若病灶侷限單側卵巢，則可能保留子宮及另一側卵巢與輸卵管。不過，是否適合保留生育功能，仍須依癌症期別、病理型態與個人狀況，由婦癌團隊與生殖醫學團隊共同評估。
陳淑怡個案經理提醒，癌症治療與生育保存往往需要與時間賽跑，若有生育需求，建議在確診後盡早與醫療團隊討論，透過適當評估與醫療介入，爭取更多未來選擇。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】