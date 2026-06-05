婦科癌患者還可以做媽媽？醫解釋「保留生育功能選擇」

子宮頸癌、子宮體癌、卵巢癌是女性生殖系統常見的癌症，隨著癌症的年輕化，愈來愈多女性在生育年齡被診斷癌症，除了擔心癌症治療後的效果和副作用外，也包括治療後是否還能懷孕生子。國泰綜合醫院個案經理陳淑怡與婦女醫學部婦科主任黃家彥表示，根據美國國家綜合癌症網絡(NCCN)指引和美國臨床腫瘤學會(ASCO) 及歐洲腫瘤內科學會 (ESMO) 等指引，癌症病人在治療前，應與醫療團隊討論後續治療方式、生育風險及保存生育能力的可能性。

因此，若患者有生育需求，通常會建議在癌症治療前先進行相關評估與討論。

部分化療藥物可能影響卵泡生長與卵巢功能，增加停經或卵巢早衰風險；而骨盆腔放射線治療，也可能造成卵巢功能受損與荷爾蒙變化。

黃家彥主任說明，目前常見的生育保存方式，包括冷凍卵子、胚胎冷凍與冷凍卵巢組織等。冷凍卵子通常需在治療前進行卵巢刺激與取卵，適合尚未有伴侶、但希望保留生育能力的女性；胚胎冷凍則是先取卵並與精子受精後冷凍保存，未來可再進行植入。

此外，冷凍卵巢組織則是將部分卵巢組織取出冷凍保存，未來視情況再植回體內，目前仍屬較新的生育保存方式。