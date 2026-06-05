頭皮健康｜長期用同1款洗頭水易致頭皮多 醫生揭4大原因傷頭皮

洗髮精不能長期用同1款？有醫生指出，若習慣長期使用同一款洗髮精，可能損傷頭皮健康，不但會引發頭癢症狀，更可能會增加頭皮屑。醫生解釋，有4大原因會導致頭皮損傷。

頭皮健康｜長期用同1款洗頭水易致頭皮多 皮膚科醫生柯博桓在其facebook專頁上分享指，許多人習慣一款洗髮精使用多年，只要洗後感覺舒適便從未考慮更換。然而，從頭皮生理學與清潔科學的角度來看，長期固定使用同一款產品，不僅無法徹底清潔頭皮，更可能干擾頭皮正常生態，甚至誘發多種頭皮問題。必須定期更換洗髮精包括： 1. 頭皮菌群失衡 頭皮表面存在多種微生物，健康頭皮依賴菌相平衡來維持屏障功能。長期使用同一款洗髮精，其中的抗菌成分會使某些菌種逐漸產生耐受性，清潔與抑菌效果明顯下降，導致頭皮屑增多、搔癢、毛囊炎等問題反覆發作。

2. 清潔力「鈍化」 洗髮精中的界面活性劑是去除油脂的核心成分。當頭皮長期接觸同一種清潔機制時，皮脂腺會透過回饋調節逐漸增加分泌量以「抗衡」過度清潔。結果即使每日洗頭，頭皮仍感覺油膩，進而形成油脂粒、粉刺。 3. 成分累積性刺激 許多洗髮精含有矽靈、特定防腐劑、人工香精等添加物。短期使用通常無明顯不適，但長期殘留於頭皮與毛囊周圍，可能產生慢性低度刺激。 4. 頭皮狀態隨季節與生理變化 頭皮並非一成不變的環境，其狀態受多重因素影響：

季節：夏季氣溫高、皮脂分泌旺盛；冬季乾燥脫屑。

荷爾蒙波動：女性生理期前後、壓力大、熬夜時，皮脂分泌與敏感度皆會改變。 因此，單一款洗髮精無法滿足所有階段的頭皮需求。柯醫生建議，每1至3個月 評估一次頭皮狀況。依照頭皮當下狀態定期更換產品，才是科學且有效的護理方式。