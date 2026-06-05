衛生習慣｜用熱水/沐浴露洗底褲愈洗污糟！醫生揭6大「乾淨」習慣增感染風險

衛生習慣也可能成為感染風險的源頭？有醫生指出，很多大眾以為衛生的習慣有可能是正在增加感染風險，例如用熱水或沐浴露洗內褲的行為，其實反而會令污垢殘留。醫生指出，有6大常見的 錯誤清潔反而會增加感染風險。
衛生習慣｜醫生揭6大「乾淨」習慣增感染風險
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，真正的衛生不在於「做得多」，而在於「做得對」。過度或錯誤的清潔方式，反而可能破壞身體的自然防護機制或擴大污染範圍。以下整理6個常見的「假乾淨」習慣及其正確作法：
習慣1：用熱水燙內褲
熱水殺菌需要在特定溫度與足夠時間下進行，一般家庭用熱水沖燙難以達到此標準。溫度不足反而可能使分泌物中的蛋白質凝固、附著於纖維，增加清洗難度。
正確做法：正常清洗，並確實通風晾乾或烘乾，足以達到日常衛生需求。
習慣2：洗澡時順便用沐浴露洗內褲
沐浴露與清潔劑的成分設計不同，缺乏專門分解蛋白質污垢的酵素，難以深入纖維縫隙，容易造成污垢殘留。
正確做法：洗衣機的機械攪拌力最有效。
習慣3：上廁所中途或不蓋蓋子沖水
馬桶沖水時會產生肉眼看不見的「氣溶膠」，將糞便微粒與病菌噴濺至1.5公尺高，並在空氣中懸浮數小時。
正確作法：沖水前務必蓋上馬桶蓋，並在沖水後徹底洗手。
習慣4：用清潔液灌洗私密處
陰道擁有乳酸菌組成的天然菌叢，具備自我清潔的能力。使用清潔液灌洗會破壞菌叢平衡，反而增加感染風險。
正確做法：日常毋須特別灌洗。
習慣5：用水直接沖洗生雞肉
生雞肉表面常帶有沙門氏菌等病菌。用水沖洗時，飛濺的水花會將病菌傳播至水槽、檯面、餐具及周遭食物，造成交叉污染。
正確做法：烹煮前不要水洗，直接用廚房紙巾擦乾，再徹底加熱煮熟。
習慣6：清洗雞蛋後再放冰箱
蛋殼表面有一層天然保護膜，可防止細菌從氣孔滲入內部。
正確做法：雞蛋不須清洗，直接放入冰箱保存。若有明顯髒污，可用乾布或紙巾擦拭乾淨。