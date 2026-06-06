減肥｜食完大餐後肥幾磅勁崩潰？營養師教４招平衡防脂肪囤積

營養師彭逸珊在其 facebook專頁 上分享指，聚餐大後第2天站上磅會瞬間崩潰？其實短時間內，例如大餐後隔天的體重上升，絕大部分來自水分滯留與腸道內容物，並非實質的脂肪增加。脂肪的合成與囤積需要更長時間，只要在大餐後的關鍵期掌握以下4項平衡策略，就能協助身體自然回歸常態：

運動可消耗肌肉與肝臟中儲存的肝醣，進而騰出空間容納大餐攝入的碳水化合物，避免多餘能量轉為脂肪。

減肥｜食完大餐後肥幾磅勁崩潰？

營養師彭逸珊提醒，生活本就包含享受美食，大餐也是其中的一部分。請勿因一頓豐盛餐點而產生罪惡感或採取極端節食。真正決定體態的關鍵，在於長期的飲食習慣與生活型態，而非偶爾一次的聚餐。掌握上述平衡原則，即可同時享受美食與維持健康體態。