減肥｜食完大餐後肥幾磅勁崩潰？營養師教４招平衡防脂肪囤積

減肥｜營養師教４招平衡防脂肪囤積
營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，聚餐大後第2天站上磅會瞬間崩潰？其實短時間內，例如大餐後隔天的體重上升，絕大部分來自水分滯留與腸道內容物，並非實質的脂肪增加。脂肪的合成與囤積需要更長時間，只要在大餐後的關鍵期掌握以下4項平衡策略，就能協助身體自然回歸常態：
1. 增加水分攝取
大餐多為高鹽、重口味的菜餚，過多的鈉離子會導致水分滯留於組織間隙，形成水腫。
建議：大餐後當天及隔日，將每日飲水量提升至體重(公斤) × 40毫升，以利腎臟排出多餘的鈉，減輕浮腫。
2. 補充高鉀食物
鉀離子具有排鈉作用，降低水腫機會。
推薦食物：奇異果、香蕉、菠菜、番茄仔等。
3. 攝取高纖維蔬果
膳食纖維能促進腸道蠕動，加速食物殘渣排出，減少腸道滯留時間。
推薦食物：番薯葉、通菜、椰菜花、百香果、釋迦等。
4. 適度運動消耗
運動可消耗肌肉與肝臟中儲存的肝醣，進而騰出空間容納大餐攝入的碳水化合物，避免多餘能量轉為脂肪。
推薦運動：騎單車、游泳、滑步機、超慢跑等中低強度有氧運動。
減肥｜食完大餐後肥幾磅勁崩潰？
營養師彭逸珊提醒，生活本就包含享受美食，大餐也是其中的一部分。請勿因一頓豐盛餐點而產生罪惡感或採取極端節食。真正決定體態的關鍵，在於長期的飲食習慣與生活型態，而非偶爾一次的聚餐。掌握上述平衡原則，即可同時享受美食與維持健康體態。