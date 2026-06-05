屁股痛到落腳！腰椎坐骨痛 刺痛如針吉！物理治療師教路：首要消除神經赤痺

長時間坐在辦公室，一坐就是幾個鐘；放假、放工返到屋企又習慣癱在沙發上追劇，一癱就是大半天。甚至有時候做家務、做運動，或者執屋搬重物，總會好易不小心拉傷腰！不少人以為只是「少運動」才出現的腰痠背痛，休息一下就會好，但休息過後發現，痛感不但沒有消失，反而逐漸加劇，更由腰部蔓延至臀部，延伸至大腿、小腿，腿甚至腳板底，伴隨麻痺、乏力，行走亦變得吃力。

老人家、久坐少動及姿勢不良人士 應注意腰椎健康 長時間維持同一姿勢，會令腰椎長期受壓；而搬重物、做家務或運動過量等姿勢不良，則會令肌肉反覆勞損，加劇腰椎負擔。腰椎長期受壓與勞損，會進一步壓迫坐骨神經，令椎管空間收窄，最終形成腰椎坐骨痛。 而隨著年齡增長，老人家亦會因腰椎關節長期磨損，導致腰椎退化。亦正正解釋了，為甚麼不少老人家行行下路時，會突然「後腿發麻、腳痺無力」，周不時需要停低或前傾身體才能紓緩。 腰椎坐骨痛不單只是腰痛 更可能影響神經線 痛楚向下擴散

面對腰椎坐骨痛問題，許多人只關注表面的痛感，服藥或敷藥貼以即時止痛。但事實上，腰椎坐骨痛並非單純腰痛，而是神經受壓問題。當神經受壓，痛感會沿神經向下傳導，擴散至下半身。若只靠止痛方法暫時壓制不適，過一段時間後，便很容易痛症復發。 常見症狀包括： ．刺痛如針：轉身或彎腰時突然出現觸電般劇痛 ．後腿麻痺：久坐或行路後雙腿乏力、發麻

物理治療師建議：對準神經痛源改善「腰椎赤痺感」 市面上有大量關節補充品，多數只集中於修復軟骨，並非真正針對改善神經受壓問題。要真正改善腰椎坐骨痛，物理治療師黃琳玲表示，應要消除「神經赤痺」，從根源入手修補受壓神經。她推薦由紐西蘭製造的【炎痛消腰坐骨】。其配方蘊含專門針對坐骨痛成分–乙醯肉鹼（Acetyl-L-carnitine）可有助減輕因神經受壓所引致的刺痛與麻痺感，有效改善「神經赤痺」問題。同時加入綠唇蚌（GLM），有助減輕腰間紅腫熱痛；搭配有機硫（MSM），有助放鬆腰部繃緊肌肉，改善腰椎關節靈活性。

配合【炎痛消腰痛帶】 內外夾擊效果更快 15分鐘直達痛點 想要進一步加快紓緩效果，物理治療師亦建議除了內服調理，同時外用【炎痛消腰痛帶】即時紓痛，內外夾擊坐骨痛症，效果更為顯著。 根據中醫學理論「通則不痛」，當氣血暢通，自然有助消腫止痛。【【炎痛消腰痛帶】結合針灸及熱灸原理，只需15分鐘即可產生熱力，深入筋絡，促進血液循環。每條腰痛帶更可重複使用達150次，無需插電，方便隨時使用，是隨身攜帶的「私人針灸師」，特別適合長時間久坐或經常腰部繃緊的人士。

真實用家見證 對準痛源改善腰椎坐骨痛 ．育2兒全職媽媽Maggie 作為全職媽媽，每日照顧小朋友兼做家務，加上經常抱BB，姿勢不當令腰部長期勞損。Maggie媽媽表示，使用【炎痛消腰坐骨】不足一星期已見減痛效果，再配合【炎痛消腰坐骨】一同使用，現在腰部已經鬆弛下來！

．電單車YouTuber炆崎 即使是電單車車手、辦公室人士，都有機會是腰痛的高危族！電單車YouTuber炆崎平時除了拍電單車片，正職亦需要長坐office，長時間維持一個姿勢，彎腰轉身都好痛！他表示，自從開始內服配合外用【炎痛消】系列後，腰部不適明顯改善，駕駛時亦更自如！

．旅遊達人Will 就算是「郁得多、行得多」的旅遊達人Will，都避不過腰赤赤痛。他表示，旅行期間每日需要行兩萬步，條腰都會赤赤痛，仲會痛到落腳。好在每次出Trip都自備【炎痛消腰坐骨】加上【炎痛消腰痛帶】，腰痛問題都可以即時紓緩！