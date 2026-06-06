食無定時！緊張壓力大！反覆胃氣酸脹痛？揭4大傷胃行為，中西醫教你1招全方位養好胃健康！

打工仔上班「趕頭趕命」，長期食無定時又壓力大，隨時忙了整天都「未開飯」, 甚至晚上需要空肚飲咖啡或濃茶「撐一撐」，繼續應付手頭工作。對大部分打工仔來說，這種忙碌的工作節奏，正嚴重威脅胃健康！ 長久下來，由早到晚三餐無定時，頻繁飲用咖啡及濃茶等刺激性飲品，加上開會、「趕Deadline」、「追Target」等堆積如山的壓力，令胃部長期處於負荷狀態, 同時缺乏修復機會。久而久之，當胃部傷及一定程度, 就容易出現胃氣酸脹痛等不適，即使服用西藥短暫紓緩，亦可能反覆發作，甚至胃問題加劇惡化。

打工仔最常見4大傷胃習慣 原來每日都不知不覺地發生！ 不少人以為只有油膩飲食才會傷胃，但其實看似平常的工作與飲食習慣，才是令胃部問題反覆出現的「元兇」： 1. 長期壓力影響腸胃運作

壓力大是打工仔經常遇到的情況，當人體處於壓力或緊張狀態時，血液會優先供應大腦及肌肉，流向胃部的血液相對減少，令腸胃蠕動變慢，影響消化，食物停留在胃的時間因而增多，容易產生胃氣。同時，壓力亦會刺激胃酸分泌，長期容易損害胃壁，增加負擔，令胃不適更容易反覆出現。 2. 三餐無定時 經常有空腹感

打工仔最常見4大傷胃習慣：（二）三餐無定時 經常有空腹感

不少打工仔因忙碌而忽略定時進食，例如未吃早餐或延遲午餐，令身體有可能一時三刻未能分泌適量的胃酸，當胃酸失衡過多時會容易刺激並損害胃膜，或是當胃酸不足時，影響消化效率，容易產生胃氣。若情況持續，胃氣酸脹痛便會反覆出現，持續困擾。 3. 過度依賴咖啡及濃茶

為了提神，不少人習慣在空腹或工作期間頻繁飲用咖啡或濃茶。兩者皆有咖啡因，雖然有助提神，但同時會增加胃部刺激，分泌胃酸或蠕動，令胃部負擔加重，容易出現胃不適等情況。 4. 進食過快及暴飲暴食

由於午餐時間有限，不少人進食時節奏較快，容易吞入過多空氣，引致胃脹氣問題。此外，暴飲暴食又會增加胃部工作負擔，影響整體消化節奏，更可能出現持續胃氣脹痛等情況。 胃部不適反覆出現 關鍵在於未有從根本調理 當出現胃氣酸脹痛時，不少人會先透過藥物紓緩，但效果短暫，多數只是暫時處理表面不適。然而，壓力、飲食習慣及生活節奏持續威脅健康，胃部便未能得到充分修復，相關問題自然容易反覆出現。要改善這類情況，關鍵在於同時做到紓緩、修復、強化，從根源全方位改善胃健康。

腸胃專科醫生及中醫一致推薦 維特健靈「養胃素」 對不少打工仔而言，日常工作繁忙，要改變三餐食無定時的生活節奏已經變得不切實際，更莫說要額外抽時間調理身體。即使察覺胃部不適反覆出現，亦未必有時間逐一改善生活習慣，「養番好個胃」。因此，腸胃專科醫生及中醫一致推薦維特健靈「養胃素」，採用360中草本養胃配方，提供「短期紓緩、中期修復、長期強化」的養胃方案，只需每日服用2粒，即有助全面改善胃健康。